الكويت تتسلّم أولى دفعات مقاتلات “يوروفايتر” الأوروبية 2020

أعلنت الكويت، مساء الأحد، تسلّمها، الدفعة الأولى من مقاتلات “يوروفايتر” الأوروبية، في الربع الأخير من 2020.

وجاء ذلك، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، عن آمر القوة الجوية في الجيش الكويتي اللواء عدنان الفضلي.

وقال الفضلي، إن الجيش الكويتي سيتسلّم الدفعة الأولى من طائرات “يوروفايتر” المقاتلة الأوروبية الصنع في الربع الأخير من 2020.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الطائرات التي ستتسلّمها بلاده يبلغ 28 طائرة، دون أن يحدد عدد مقاتلات الدفعة الأولى.

ولم يوضح الفضلي، الجهة المصنّعة للمقاتلات، غير أنه قال إن وفدًا من الجيش الكويتي زار مواقع التصنيع واطلع على مراحل الإنتاج في مختلف الدول الأوروبية التي تصنّع مثل هذا النوع من الطائرات، دون تفاصيل.