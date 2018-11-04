أبوظبي تعتزم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وزيادة إنتاجها من النفط

أبوظبي تعتزم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وزيادة إنتاجها من النفط

شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تعتزم زيادة طاقة إنتاج النفط إلى 5 ملايين برميل يوميًّا بحلول 2030

المصدر: فريق التحرير

قال ولي عهد إمارة أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، إن الإمارة تعتزم تحقيق الإكتفاء الذاتي من الغاز وزيادة إنتاجها من النفط إلى 5 ملايين برميل يوميًّا بحلول 2030.

وأضاف الشيخ محمد بن زايد في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “عقدنا اجتماع المجلس الأعلى للبترول، واعتمدنا 486 مليار درهم (132.33 مليار دولار) استثمارات لدعم مشاريع أدنوك للنمو والتوسع في السنوات الخمس المقبلة.. كما اعتمدنا إستراتيجية شاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.”‎

وأظهر مسح لوكالة رويترز أن إنتاج الإمارات، من النفط  بلغ هذا الشهر 3.25 مليون برميل يوميًّا، ويمكن نظريًّا أن يشهد الإنتاج مزيدًا من الارتفاع، إذ تقول الإمارات إن طاقتها الإنتاجية من النفط ستصل إلى 3.5 مليون برميل يوميًّا بنهاية العام.

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