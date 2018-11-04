أبوظبي تعتزم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وزيادة إنتاجها من النفط

قال ولي عهد إمارة أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، إن الإمارة تعتزم تحقيق الإكتفاء الذاتي من الغاز وزيادة إنتاجها من النفط إلى 5 ملايين برميل يوميًّا بحلول 2030.

وأضاف الشيخ محمد بن زايد في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “عقدنا اجتماع المجلس الأعلى للبترول، واعتمدنا 486 مليار درهم (132.33 مليار دولار) استثمارات لدعم مشاريع أدنوك للنمو والتوسع في السنوات الخمس المقبلة.. كما اعتمدنا إستراتيجية شاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.”‎

بمباركة خليفة، عقدنا اجتماع المجلس الأعلى للبترول واعتمدنا 486 مليار درهم استثمارات لدعم مشاريع #أدنوك للنمو والتوسع في السنوات الخمس المقبلة.. كما اعتمدنا استراتيجية شاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وزيادة السعة الإنتاجية للنفط تدريجياً إلى 5 ملايين برميل يومياً في 2030. pic.twitter.com/aImLwIcmCX — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) November 4, 2018

وأظهر مسح لوكالة رويترز أن إنتاج الإمارات، من النفط بلغ هذا الشهر 3.25 مليون برميل يوميًّا، ويمكن نظريًّا أن يشهد الإنتاج مزيدًا من الارتفاع، إذ تقول الإمارات إن طاقتها الإنتاجية من النفط ستصل إلى 3.5 مليون برميل يوميًّا بنهاية العام.