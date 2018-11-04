محكمة بالبحرين تلغي براءة زعماء بالمعارضة من “التخابر مع قطر” وتقضي بسجنهم مدى الحياة

قضت محكمة التمييز العليا في البحرين الأحد، بإلغاء براءة ثلاثة زعماء كبار في جماعة المعارضة الرئيسية من تهم بالتجسس لصالح قطر، وقضت بسجنهم مدى الحياة بعد إدانتهم بالتآمر مع مسؤولين قطريين لتنفيذ “أعمال عدائية” في المملكة.

وجاء الحكم بعد طعن النيابة العامة على حكم المحكمة الكبرى الجنائية بتبرئة الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق، والشيخ حسن سلطان، العضو السابق عن الوفاق في البرلمان البحريني، إلى جانب عضو ثالث كبير في الوفاق هو علي الأسود.

وتضمنت التهم الموجهة إلى الثلاثة “التخابر مع قطر بغية تنفيذ أعمال عدائية في البحرين، والإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي ومصالحها القومية بهدف إسقاط نظام الحكم في البلاد”.

وقالت النيابة العامة في وقت سابق قبيل تقديمها للطعن إنها “قدمت في هذه القضية أدلة قوية ومتنوعة، تمثلت في تسجيلات لاتصالات دارت بين المتهمين ومسؤولين قطريين، بما يؤكد في شكل يقيني لا يدع مجالاً للشك، تخابر المتهمين مع أولئك المسؤولين الأجانب للعمل على استمرار أعمال العنف والفوضى التي شهدتها البحرين خلال أحداث عام 2011، وعلى تقويض الجهود الوطنية المبذولة من أجل السيطرة على تلك الأعمال والقضاء عليها”.