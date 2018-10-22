محمد بن راشد يفاجئ رواد مقهى في الرياض (فيديو)

فاجأ الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات حاكم دبي، رواد مقهى في العاصمة السعودية بحضور غير متوقع، على هامش زيارته للملكة مساء الإثنين، للمشاركة في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار وهو حدث اقتصادي واستثماري مرتقب.

وتوجه الشيخ محمد بن راشد في جولة بشوارع الرياض إلى مقهى بمجمع “عود سكوير” في الحي الدبلوماسي الذي يعد أحد أهم أحياء العاصمة السعودية.

وقالت شاهدة سعودية في تعليق بحسابها على موقع تويتر، إن حضور محمد بن راشد قوبل بترحيب واسع من المتواجدين في المقهى، وسط حالة من الدهشة بعفوية وبساطة المسؤول الإماراتي.

وعرف الشيخ محمد بن راشد بمثل هذه اللفتات التي تحمل رسالة ضمنية تظهر قربه من السعوديين، بنزوله غير المرتب إلى الشوارع كما يفعل في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.