محمد بن راشد يفاجئ رواد مقهى في الرياض (فيديو)

فاجأ الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات حاكم دبي، رواد مقهى في العاصمة السعودية بحضور غير متوقع، على هامش زيارته للملكة مساء الإثنين، للمشاركة في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار وهو حدث اقتصادي واستثماري مرتقب.
وتوجه الشيخ محمد بن راشد في جولة بشوارع الرياض إلى مقهى بمجمع “عود سكوير” في الحي الدبلوماسي الذي يعد أحد أهم أحياء العاصمة السعودية.
#محمد_بن_راشد يفاجئ رواد مقهى في #الرياض #إرم_نيوز #السعودية pic.twitter.com/FjjgigEY3M
— إرم نيوز (@EremNews) October 22, 2018
وقالت شاهدة سعودية في تعليق بحسابها على موقع تويتر، إن حضور محمد بن راشد قوبل بترحيب واسع من المتواجدين في المقهى، وسط حالة من الدهشة بعفوية وبساطة المسؤول الإماراتي.
وعرف الشيخ محمد بن راشد بمثل هذه اللفتات التي تحمل رسالة ضمنية تظهر قربه من السعوديين، بنزوله غير المرتب إلى الشوارع كما يفعل في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
قبل قليل قام سمو الشيخ محمد بن راشد والشيخ أحمد بن سعيد ومرافقيهم (القادمين للمشاركة في منتدى الإستثمار غداً) في جولة ب Oud Square في حي السفارات وتناولا القهوة في أحد المقاهي الحديثة بالحي وسط ترحيب المتواجدين الذين فوجئوا ببساطة المشهد ..#غرد_بصورة pic.twitter.com/t356axZaaL
— عبدالرحمن العلولا (@abufirasalola) October 22, 2018