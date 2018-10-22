تقرير: قطر تزور جواز سفر سوريًّا لتهريب إماراتية مؤيدة للإخوان

كشف تقرير لموقع “شام إف إم” السوري، النقاب عن تورط قطر بتزوير جواز سفر سوري بهدف تسهيل مغادرة الإماراتية آلاء الصديق الموالية لتنظيم الإخوان المحظور في بلادها.

وبحسب الموقع السوري، يحمل الجواز رقم (010933613) وهو صادر باسم الإماراتية آلاء محمد الصديق، المطلوبة لسلطات الإمارات بتهمة الانتماء لتنظيم “إرهابي” (الإخوان المسلمون).

ونقل الموقع السوري عن مصادر لم يسمها القول: “إن خروج الصديق من قطر بجواز السفر السوري المزور تم بعلم الأتراك والقطريين ومساعدتهم لها في تأمينه، وأنها ستقوم بموجبه بالسفر إلى بريطانيا أيضًا بعد وصولها تركيا”.

واتهم الموقع الائتلاف السوري المعارض الذي افتتح سفارة له في الدوحة عام 2013، بالمساهمة في تزوير الجواز، مشيرًا إلى أنه قام بتزوير العديد من الجوازات لصالح المعارضين السوريين، إلا أنها المرة الأولى التي يكشف فيها تزويره جوازًا لصالح المرأة الخليجية.

واستضافت قطر آلاء الصديق قبل سنوات في خطوة يقول إماراتيون إنها تظهر جانبًا من خطط الدوحة للإضرار بجيرانها عبر دعم المعارضين والمنشقين خصوصًا من تيار الإخوان المسلمين.

وجاءت استضافة قطر لآلاء الصديق بعيد توقيع الدوحة على اتفاق خطي مع جيرانها في 2013-2014 ينص حرفيًا على تعهد بعدم إيواء عناصر من دول مجلس التعاون الخليجي تعكر العلاقات الخليجية، وطرد عناصر تنظيم الإخوان من غير القطريين، وإغلاق المؤسسات التي تدرب خليجيين على تخريب دولهم.