بدء مناورات عسكرية بين السعودية والبحرين (صور)

بدأت اليوم الأحد، مناورات عسكرية مشتركة بين الرياض والمنامة في “ميناء الشيخ سلمان” البحريني، حملت عنوان “جسر 19” بهدف “تعزيز التعاون الأمني وتأمين المياه الإقليمية من أي عدوان”.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن قائد مجموعة التمرين العقيد في القوات البحرية السعودية، خالد بن شبيب الدوسري إنّ “التمرين يهدف إلى رفع مستوى القدرة القتالية والأداء الاحترافي في جميع أنواع العمليات البحرية”.

وقال الدوسري إنّ “مناورات جسر 19 تهدف لرفع الجاهزية القتالية ورفع مستوى التعاون المشترك في قيادة وإدارة مختلف العمليات الحربية لمواجهة أي تحديات تواجه المنطقة”.

وكانت القوات السعودية المشاركة في التمرين وصلت إلى مملكة البحرين أمس السبت، حيث كان في استقبالها عدد من المسؤولين من القوات البحرينية والسعودية، وفق “واس”.

ووفق المصدر ذاته، فإنّ “هذا التمرين ينفذ بشكل دوري بين البلدين الشقيقين بهدف تعزيز التعاون الأمني وتأمين المياه الإقليمية من أي عدوان”.