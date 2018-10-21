محمد بن زايد يبحث قضايا إقليمية ودولية مع رئيس وزراء بلغاريا‎ (صور)

المصدر: ا ف ب

استقبل الشيخ، محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ونشر الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر صورة له مع بوريسوف قائلًا إنهما بحثا “تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

محمد بن زايد يرحب برئيس وزراء بلغاريا خلال محادثات رسمية في قصر الرئاسة ويبحث معه تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. pic.twitter.com/5gnqRLuHqc — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) October 21, 2018