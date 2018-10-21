الكويت ترحب بقرارات العاهل السعودي في قضية خاشقجي

أعربت الكويت اليوم الأحد، عن ترحيبها بالقرارات التي أصدرها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بشأن قضية جمال خاشقجي، وفق ما جاء على لسان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن المسؤول الدبلوماسي قوله، إن “الكويت تابعت باهتمام قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي رحمه الله، لتعرب عن ترحيبها بالقرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بشأن هذه القضية”.

وأكد المسؤول الكويتي، على أن “اهتمام السعودية بهذه القضية يعكس حرص المملكة والتزامها الوصول إلى الحقيقة، واحترامها لمبادئ القانون بمحاسبة الذين يقفون وراء هذا الحدث المؤسف وتقديمهم إلى العدالة”.