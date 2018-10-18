بعد مزاعم “انشقاقه” ولجوئه لقطر .. نجل حاكم الفجيرة يعود إلى الإمارات (فيديو)

تداول ناشطون إماراتيون بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الشيخ راشد بن حمد الشرقي نجل حاكم إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة مع والده وشقيقه، في مشهد ينسف الدعاية الإعلامية القطرية التي روَّجت لانشقاقه ولجوئه إلى دولة قطر.

وأظهر الفيديو الشيخ راشد يقبّل رأس والده حاكم الفجيرة وقال النشطاء، إن المقطع صور أمس الأربعاء، وإنه يغيظ السلطات القطرية التي سعت إلى تشويه الإمارات بترويج مزاعم الخلافات انطلاقًا من زعم وجود تباين بين دبي وأبوظبي تارّة، وطلب إمارة رأس الخيمة الانفصال عن الإمارات تارّة أخرى، وصولًا إلى قضية الشيخ راشد بن حمد الشرقي وهي دعاية فشلت تمامًا وفقًا للنشطاء.

وصلني اليوم #فيديو و نهنيء سمو الوالد الشيخ حمد الشرقي حاكم الفجيرة بعودته أرض الإمارات بصحبة ولي عهده الأمين و يرافقهم بعد طول غياب الشيخ #راشد_بن_حمد_الشرقي و نحمد الله على سلامتهم pic.twitter.com/dgPMWAgJzB — د خالدعيمان (@khalidajman) October 17, 2018

الشيخ راشد بن حمد الشرقي يلتقي والده الشيخ حمد بن محمد الشرقي بالمغرب … رساله لتنظيم شرق سلوى … موتو بغيظكم #الامارات_العربية_المتحدة pic.twitter.com/nJ4StrTLLN — متيم إماراتي (@MuTaYaM_EmArAtI) October 17, 2018

وقال النشطاء إن الفيديو صوّر بالمغرب، تمهيدًا للعودة إلى الإمارات.

وكانت قناة “الجزيرة” ووسائل إعلام أخرى ممولة من قطر، وظفت قصة راشد الشرقي كغيرها من المزاعم، أملًا في شق الصف الإماراتي.

ويرى محللون أن الاتحاد في الإمارات أصبح خيارًا نهائيًّا للإماراتيين، ولم يعد محل تشكيك أو نقاش بعد ما حققته التجربة الاتحادية الإماراتية من رخاء وازدهار لمواطني البلاد.