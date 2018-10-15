إحالة جاسوس بريطاني للمحاكمة في الإمارات

أكد النائب العام لدولة الإمارات المستشار حمد سيف الشامسي، بأنه تمت إحالة المتهم ماثيو هيدجز (بريطاني الجنسية) إلى محكمة أبوظبي الاستئنافية لمحاكمته عن الاتهامات المنسوبة إليه بالسعي والتخابر لمصلحة دولة أجنبية، ما من شأنه الإضرار بمركز الدولة العسكري والسياسي والاقتصادي.

وأحيل المتهم إلى المحاكمة بناء على أدلة قانونية بعد تحقيقات أجرتها النيابة العامة معه، وفق صحيفة “الإمارات اليوم”.

وكشف النائب العام أن المتهم قدم لدولة الإمارات تحت غطاء باحث أكاديمي، وثبت من التحقيقات تطابق اعترافاته مع المعلومات التي أسفر عنها فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة به، لافتًا إلى أن المتهم مثُل أمام هيئة المحكمة في حضور ممثلين عن السفارة البريطانية.