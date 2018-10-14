بعد احتجازهم لعام كامل.. الهند تفرج عن 5 عمانيين متهمين بالزواج من قاصرات

أطلقت السلطات الهندية سراح 5 عمانيين متهمين بالزواج من فتيات قاصرات، بعد احتجازهم لأكثر من سنة بعد أن قررت المحكمة تبرئتهم، وفق ما ذكرت صحيفة “تايمز اوف عمان” الناطقة باللغة الإنجليزية.

وحسب الصحيفة فإن “الخمسة سيعودون إلى بلادهم قريبًا بعد أن تم إطلاق سراحهم من قبل المحكمة في مدينة حيدر أباد الجمعة” مشيرة إلى أن “البعثة الدبلوماسية العمانية في الهند لعبت دورًا في تحريرهم”.

وكانت المحكمة في حيدرأباد أفرجت عن 3 عمانيين في شهر نيسان/أبريل الماضي، كانوا ضمن 8 مواطنين ألقي القبض عليهم في أيلول/سبتمبر 2017 ، بتهم الزواج من فتيات قاصرات تتراوح أعمارهن بين 14 و 18 سنة في حين أنكر هؤلاء التهم.

من ناحيته، قال السفير العماني في الهند، “تمت تبرئة المواطنين الخمسة من قبل المحكمة، وستستغرق الإجراءات لعودتهم إلى بلادهم 3 إلى 4 أسابيع من أجل استعادة جوازات سفرهم واستخراج تأشيرات خروج لهم.”

ونقلت الصحيفة عن طالب الصالحي أحد المتهمين قوله، “نحن الآن ننتظر استكمال الإجراءات للعودة إلى بلادنا، والحقيقة أن أهم شيء في هذه القضية هو أنه تمت تبرئتنا من كل التهم، ولذلك فنحن سعداء جدًا.”

وفي تقرير نشرته الصحيفة مؤخرًا، أفادت بأن “الخمسة الذين أطلق سراحهم من ضمنهم عمانيَين اثنين، وثلاثة قطريين”.

وسنّ الرشد وفقًا للقانون الهندي هي الثامنة عشرة للفتاة والحادية والعشرين للشاب. ويعتبر القانون العلاقة الجنسية مع قاصرة يقل عمرها عن 16 عامًا اغتصابًا حتى إذا حدث ذلك برضاها، لكن كان هناك استثناء للعلاقة بالزوجة التي تتراوح سنّها بين 15 و18 عامًا.

ورغم تجريم زواج القاصرات في الهند؛ فإنه منتشر في المجتمع لأسباب مثل الفقر وضعف تطبيق القانون والتقاليد الاجتماعية والمخاوف المتعلقة بشرف الأسرة.