الحبتور يطالب دول الخليج بوقفة تضامنية مع السعودية بشأن قضية خاشقجي (فيديو)

طالب رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، مجلس التعاون الخليجي والدول الحليفة له، مثل الأردن ومصر، بوقفة تضامنية مع السعودية بشأن قضية الصحفي المختفي بمدينة إسطنبول التركية جمال خاشقجي.

ودعا مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، في مقطع فيديو على صفحته الخاصة بموقع “تويتر”، إلى “منع الشركات التي تنسحب من السعودية – قبل ظهور حقيقة اختفاء خاشقجي- من العمل في باقي دول الخليج”.

ورأى رئيس مجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، أننا “بهذا القرار نثبت للعالم قوتنا ووحدتنا، وأننا لسنا لقمة سائغة”.