أول تعليق عربي على قضية اختفاء خاشقجي

ألمح وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إلى تضامن بلاده مع السعودية، في مواجهة ما سماها “حملة شرسة على الرياض”، في إشارة على ما يبدو لقضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال قرقاش، إن الحملة الشرسة على المملكة العربية السعودية متوقعة، مؤكدًا أن تداعيات الاستهداف السياسي للرياض ستكون “وخيمة” على من يؤججها.

وأشار الوزير الإماراتي إلى أن نجاح المملكة يظل هو الخيار الأول للمنطقة ولأبنائها.

وكتب قرقاش، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: “الحملة الشرسة على الرياض متوقعة وكذلك التنسيق بين أطرافها المحرِّضة، وكما أن هناك ضرورة لبيان حقيقة البعد الإنساني للمشهد فإن تداعيات الإستهداف السياسي للسعودية ستكون وخيمة على من يؤججها، ويبقى أن نجاح السعودية هو الخيار الأول للمنطقة وأبنائها”.

الحملة الشرسة على الرياض متوقعة وكذلك التنسيق بين أطرافها المحرِّضة، وكما أن هناك ضرورة لبيان حقيقة البعد الإنساني للمشهد فإن تداعيات الإستهداف السياسي للسعودية ستكون وخيمة على من يؤججها، ويبقى أن نجاح السعودية هو الخيار الأول للمنطقة وأبنائها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) October 11, 2018

وهذا أول تعليق عربي على القضية التي يرى كثير من السعوديون أنه جرى استغلالها سياسيًا لتوجيه الإساءات لبلادهم حتى قبل ظهور نتائج رسمية للتحقيقات التي تجريها السلطات التركية.