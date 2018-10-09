غزل متبادل بين رئيسي “شورى” قطر وإيران في تركيا (صور)

تبادل رئيسا مجلس الشورى في قطر وإيران عبارات المديح والتأكيد على عمق العلاقات بين الدوحة وطهران، وذلك على هامش الاجتماع الثالث لرؤساء البرلمانات الأورآسيوية الذي افتُتح الثلاثاء في مدينة أنطاليا التركية.

وخاطب رئيس مجلس الشورى القطري أحمد بن عبدالله آل محمود، نظيره الإيراني بالقول: أنت رجل حكيم وتعرف المنطقة جيدًا ولدينا الكثير من الاحترام لك ولإيران”.

وأضاف بحسب ما نقلت وكالة أنباء البرلمان الإيراني “خانه ملت”: “قطر تتمتع بعلاقات جيدة مع إيران منذ فترة طويلة”.

ورد لاريجاني على نظيره القطري بالقول إن “شعوب العالم واعية تريد العيش بشكل مستقل ولن تتسامح مع أي هيمنة في العالم”، واصفًا دور قطر بـ”الإيجابي في المنطقة”.

وشدد رئيس البرلمان الإيراني في نهاية الاجتماع مع نظيره القطري على أهمية استمرار المشاورات السياسية والاقتصادية بين البلدين وتعزيز العلاقات بينهما.