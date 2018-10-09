فضيحة جنسية تثير الشكوك حول اختفاء الإعلامي القطري عبدالله العذبة

تصدَّر اسم الإعلامي والمدوّن القطري المثير للجدل، عبدالله العذبة، اليوم الثلاثاء، اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في قطر وباقي دول الخليج العربي، بعد مزاعم عن اختفائه بشكل غامض عقب أيام من تداول مقطع صوتي جنسي منسوب له مع شيخة من أفراد الأسرة الحاكمة في قطر.

وقال مغردون قطريون إن رئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية وهو ضيف دائم على قناة الحزيرة القطرية، وأحد النافذين في أذرع الدوحة الإعلامية، مختفٍ عن الساحة الإعلامية منذ أيام، وإن لغز اختفائه فيما يبدو يرتبط بتداول مقطع صوتي يتحدث فيه رجل وامرأة حديثًا جنسيًا حميميًا، قيل إنه للعذبة وسيدة من الأسرة الحاكمة لقطر.

ولم يقتصر الجدل الدائر حول اختفاء “العذبة” على مدوني البلد الخليجي الصغير، بل تجاوزه بمشاركة عدد كبير من السعوديين ومدونين من دول خليجية أخرى في الجدل الدائر حول حقيقة اختفاء العذبة.

وفي مؤشر على أن تلك المزاعم قد لاقت صدى على المستوى الرسمي في قطر، ولدى العذبة، ظهر هو في مقطع فيديو متحدثًا عن قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول منذ أيام.

ويقول مدونون سعوديون وقطريون، إن ظهور العذبة بالفيديو لا يعني بالضرورة أنه طليق، وقد يكون أُجبر على ذلك الظهور كردٍ على الجدل الدائر حول اختفائه.

أنباء عن إختفاء إعلامي النظام القطري بعد نشر مكالمات إباحية مسجلة بينه وبين الشبخة غالية آل ثاني، وأن من يدير حسابه هو أحد مرتزقة النظام

#اختفاء_عبدالله_العذبة — حول قطر (@AboutQ6r) October 9, 2018

تواصلت مع احد الاصدقاء العاملين في مركز شرطة الزبارة في #قطر واكد لي بأن العذبة خضع لاستجواب وتحقيق امني قبل يومين بسبب التسجيلات الجنسية .. في مركز الزبارة وتم اطلاق سراحه .. ولا علم لديه حول اختفاءه #اختفاء_عبدالله_العذبه — محمد الكواري (@kuwarimud) October 9, 2018

ووجد مغردون سعوديون على موقع “تويتر”، من الجدل حول اختفاء “العذبة” مناسبة للرد على حملة إعلامية قطرية قادتها الدوحة عبر وسائل إعلامها ومواقع التواصل الاجتماعي ضد السعودية، وتوجيه الاتهام لها بالمسؤولية عن اختفاء خاشقجي وحتى مقتله.

وحفل الوسم “#اختفاءعبدالله العذبة” الذي تصدر الترند على موقع “تويتر” في السعودية وقطر، بتعليقات كثيرة، بينها من يناقش بشكل جدّي مصير “العذبة” بعد التسجيل الجنسي وعلاقته به بالفعل، وما إذا كان سببًا لاختفاء حقيقي له سواء الآن أو خلال الفترة المقبلة.

واختار عدد آخر من المغردين السعوديين، التعليق بعبارات تهكمية من الدوحة، يتم فيها اتهام قادة قطر بالمسؤولية عن اختفاء العذبة، وتقطيع جثته، وغير ذلك من التهم التي واجهتها السعودية خلال الأيام الماضية بشأن اختفاء خاشقجي من الإعلام القطري.

#اختفاء_عبدالله_العذبه

نطالب الزلايب اللي ساكنين في زريبة الوجبة بالإفصاح عن مصير الزميل عبدالله أبو شابورة فهو مواطن خليجي (متجنس بس معليش) و يهمنا أمره! — خالد بن عبدالله آل سعود ???????? (@Kafalsaud78) October 9, 2018

قضية #اختفاء_عبدالله_العذبه جاءت بعد نشر مكالمة منسوبة مع إحدى نساء من آل ثاني ، نطالب منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وكشف مصيره وضمان محاكمة عادلة أما أسلوب الإخفاء القسري فمرفوض تماما . — بن خالد #2030 ???????? (@a_1k2) October 9, 2018

سبحان الله يمهل ولا يهمل .. هذا مصير من عَقّ مشائخه واساتذته ومن علمه الكتابة

#اختفاء_عبدالله_العذبه pic.twitter.com/5Vra9TSR4k — عبدالرحمن اللاحم (@allahim) October 9, 2018

ولا يمكن لـ “إرم نيوز” التثبت من صحة المقطع الجنسي المنسوب للعذبة، وما إذا كان جزءًا من قضية أكبر وصلت حدَّ اختفائه، أو التوجه لذلك، إذ من الصعب التثبت مما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.