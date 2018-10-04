مقاضاة مغردين كويتيين أساؤوا للسعودية أثناء زيارة الأمير محمد بن سلمان

قالت صحيفة كويتية، اليوم الخميس، إن وزارة الداخلية أحالت عددًا من المغردين إلى النيابة العامة؛ “بسبب إساءاتهم إلى المملكة العربية السعودية“.

وذكرت صحيفة “الراي”، أن أمر الإحالة جاء بعد تلقي وزارة الداخلية “تقارير موثقة” من الجهات الأمنية بشأن الإساءة للسعودية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله، إن “الإدارة العامة للمباحث الجنائية تعمل على استدعاء وضبط الأسماء التي طلبت النيابة مثولهم أمامها، ومن بينهم أسامة الخشرم وسامي الفرج وعدد آخر”.

وأوضح المصدر، أنه “تم رصد تغريدات تسيء للعلاقات الكويتية – السعودية، خلال زيارة ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان إلى الكويت مؤخرًا”.

وتابع أن “التحرك جاء من وزارة الداخلية وليس من وزارة الإعلام، باعتبار الأخيرة مسؤولة عن الحسابات والمواقع المرخصة فقط، ولا تقع ضمن مسؤولياتها الحسابات الشخصية”.