“تكييف المدارس” يطيح بوكيل وزارة التربية في الكويت

أطاح تحقيق شكلته وزارة التربية الكويتية، حول أسباب أعطال التكييف في المدارس، بوكيلها هيثم الأثري، فيما أدان مسؤولة أخرى في الوزارة، بحسب ما أفاد به تقرير محلي.

وذكرت صحيفة “الجريدة” الكويتية، يوم الاثنين، أن “اللجنة التي شكلها وزير التربية وزير التعليم العالي، حامد العازمي، دانت وكيل الوزارة، هيثم الأثري، والوكيلة المساعدة للتعليم العام، فاطمة الكندري”.

وأضافت الصحيفة أن “لجنة التحقيق دانت المسؤولَيْن لإخلالهما بواجباتهما الوظيفية في الإشراف والتأكد من مدى جاهزية المدارس الحكومية وتعطل الدراسة مع بدء العام الدراسي 2018/2019”.

وأشارت إلى أن “الوكيل الأثري تقدَّم باستقالته أمس، إلى الوزير حامد العازمي، الذي سيرفعها إلى مجلس الوزراء يوم الاثنين”.

وتوصلت اللجنة بحسب تقرير “الجريدة” إلى “ثبوت عدم جاهزية المدارس الحكومية لبدء العام الدراسي الجديد فيما يتعلق بصلاحية أجهزة التكييف؛ ما أدى إلى تعطيل سير الدراسة وتوقفها”.

وأرجعت اللجنة الأسباب إلى “عدم تشكيل لجان لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي، وعدم وجود الإشراف الإداري المختص بجاهزية المدارس، وانتهاء عقود الصيانة قبيل موعد بدء الدراسة وتهالك أجهزة التكييف”.

وقالت إنه “ثبت للجنة أن (التربية)، ممثلة بوكيل الوزارة، أنه لم يتخذ قرارًا بتشكيل لجنة خاصة للاستعدادات للعام الدراسي، كما هو معمول به منذ 3 سنوات”.

وبحسب الصحيفة الكويتية، فإن “الوكيل الأثري أفاد بالتحقيق أنه فضل طرح مناقصات جديدة للتكييف دون أن يمدد العقود المنتهية”.

وأكدت اللجنة “مسؤولية الوكيلة الكندري عن متابعة إدارات المنشآت الهندسية بالمناطق التابعة لها إداريًّا (..)، وأن النتيجة النهائية للتقرير أشارت إلى أن هذه الأسباب كافية لإثبات مسؤوليتها عن عدم جاهزية المدارس الحكومية، إضافة إلى وجود عنصر مسؤولية مشترك، إذ لم يتم إبلاغ الوزير بوجود أي معوقات، ولم يتم إبلاغه بعدم تشكيل لجنة الاستعدادات”.