بالفيديو والصور.. استقبال رسمي وشعبي مهيب لولي العهد السعودي في الكويت‎

بالفيديو والصور.. استقبال رسمي وشعبي مهيب لولي العهد السعودي في الكويت‎

لقي الأمير محمد بن سلمان استقبالًا مهيبًا وترحيبًا كبيرًا سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي.

المصدر: قحطان العبوش- إرم نيوز

حظي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء الأحد، باستقبال مهيب، رسمي وشعبي، في أول زيارة له إلى الكويت منذ توليه ثاني أرفع منصب في المملكة العام الماضي.

وزار الأمير الشاب، الكويت، مساء السبت لساعات محدودة، التقى خلالها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وعددًا من المسؤولين الكويتيين، قبل أن يعود للمملكة بعد محادثات قصيرة ومأدبة عشاء أقامها أمير الكويت على شرف ضيفه.

ولقي الأمير محمد بن سلمان، استقبالًا مهيبًا وترحيبًا كبيرًا سواء على المستوى الرسمي الذي تقدمه أمير البلاد، أو على المستوى الشعبي الذي شارك فيه عدد كبير من الكويتيين، لاسيما في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت صور وفيديوهات وصول الأمير إلى الكويت وانتقاله من المطار إلى قصر بيان، حفاوة كبيرة في الاستقبال والترحيب بضيف البلد الخليجي الذي يرتبط مع الرياض بعلاقات تاريخية ووثيقة تمتد لعقود.

وسار موكب سيارات كبير برفقة بن سلمان قبل أن يصل مدخل قصر بيان حيث تجمع عدد كبير من المسؤولين هناك لاستقبال الأمير الذي حضر برفقة ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي استقبله في المطار.

وتزامن وصول ولي العهد السعودي إلى الكويت مع ترحيب واسع به من قبل الكويتيين في مواقع التواصل الاجتماعي، في سياق مشابه للاستقبال والترحيب الرسمي الذي قوبل به بن سلمان.

 

وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، إن الشيخ صباح والأمير محمد بن سلمان، بحثا “جهود دعم العمل الخليجي” وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، و“تبادلا الأحاديث الأخوية التي عكست عمق العلاقات التاريخية الطيبة والراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المشتركة”.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظاتdesk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً
قائمة القراءة