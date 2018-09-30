بالفيديو والصور.. استقبال رسمي وشعبي مهيب لولي العهد السعودي في الكويت‎

حظي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء الأحد، باستقبال مهيب، رسمي وشعبي، في أول زيارة له إلى الكويت منذ توليه ثاني أرفع منصب في المملكة العام الماضي.

وزار الأمير الشاب، الكويت، مساء السبت لساعات محدودة، التقى خلالها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وعددًا من المسؤولين الكويتيين، قبل أن يعود للمملكة بعد محادثات قصيرة ومأدبة عشاء أقامها أمير الكويت على شرف ضيفه.

ولقي الأمير محمد بن سلمان، استقبالًا مهيبًا وترحيبًا كبيرًا سواء على المستوى الرسمي الذي تقدمه أمير البلاد، أو على المستوى الشعبي الذي شارك فيه عدد كبير من الكويتيين، لاسيما في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت صور وفيديوهات وصول الأمير إلى الكويت وانتقاله من المطار إلى قصر بيان، حفاوة كبيرة في الاستقبال والترحيب بضيف البلد الخليجي الذي يرتبط مع الرياض بعلاقات تاريخية ووثيقة تمتد لعقود.

وسار موكب سيارات كبير برفقة بن سلمان قبل أن يصل مدخل قصر بيان حيث تجمع عدد كبير من المسؤولين هناك لاستقبال الأمير الذي حضر برفقة ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي استقبله في المطار.

وتزامن وصول ولي العهد السعودي إلى الكويت مع ترحيب واسع به من قبل الكويتيين في مواقع التواصل الاجتماعي، في سياق مشابه للاستقبال والترحيب الرسمي الذي قوبل به بن سلمان.

#فيديو ???? .

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في مشهد يدعو للفخر والاعتزاز .. شاهد الاسقبال الكبير والمهيب الذي نظمته دولة #الكويت لضيفها الكبير سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان بعد وصوله للكويت.

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.#الكويت_ترحب_بمحمد_بن_سلمان

. pic.twitter.com/5JREBW95hr — خبر عاجل (@AjelNews24) September 30, 2018

#فيديو ????

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في لقطات جميلة ورائعة تسر الصديق وتغيظ العدو .. شاهد الاستقبال الحافل من #أمير_الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح لضيف #الكويت الكبير سمو #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر بيان.

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.#الكويت_ترحب_بمحمد_بن_سلمان

. pic.twitter.com/OSPxXYuFju — خبر عاجل (@AjelNews24) September 30, 2018

الشاشة الكويتية لمحمد بن سلمان : نكتب اسمك بالذهب فوق الغيوم .

. #الكويت_ترحب_بمحمد_بن_سلمان

. pic.twitter.com/xYCxIbYRVZ — أخبار السعودية (@SaudiNews50) September 30, 2018

لقطات أخوية تشهدها أرض الكويت الشقيقة .

. #الكويت_ترحب_بمحمد_بن_سلمان

. pic.twitter.com/dMeEMqyHwH — أخبار السعودية (@SaudiNews50) September 30, 2018

إستقبال حافل لسمو سيدي #ولي_العهد_في_الكويت يؤكد مجددًا بأن عمق وتاريخ هذه العلاقة بين البلدين #المملكة و #الكويت هي النموذج الأزلي الذي درجت عليه دول الخليج مهما شذ بعضهم.

#الكويت_ترحب_بمحمد_بن_سلمان pic.twitter.com/F9U87tP9lx — ناصر البقمي | Nasser Albiqami (@albiqami) September 30, 2018

وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، إن الشيخ صباح والأمير محمد بن سلمان، بحثا “جهود دعم العمل الخليجي” وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، و“تبادلا الأحاديث الأخوية التي عكست عمق العلاقات التاريخية الطيبة والراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المشتركة”.