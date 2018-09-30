ماذا قال وزير الخارجية البحريني عن لقائه بوليد المعلم؟

كشف وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، عن فحوى لقائه بنظيره السوري وليد المعلم، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، رغم تأكيده على “أن هذا اللقاء لم يرتب له مسبقًا”.

وقال آل خليفة، إن “لقاءه مع المعلم كان ضمن الحراك العربي لحل الأزمة السورية”، مضيفًا “أن الأراضي السورية يجب أن تعود إلى سيطرة الحكومة”.

واشار الوزير البحريني، إلى “أن أي جهد لإعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم مطلوب، ويجب ألا يعترض عليه أحد”، وفق ما نقلت عنه قناة “العربية”.

وفي شأن آخر، أكد آل خليفة استمرار عمل مجلس التعاون الخليجي رغم الخلاف القائم بين دول الخليج وقطر.

وأمس السبت، التقطت عدسات المصورين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، لقاءاً هو الأول من نوعه منذ بدء الأزمة السورية، جمع وزير خارجية سوريا وليد المعلم مع نظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة.