السعودية تزيل اسم قطر من الإرشادات المرورية

تداول مستخدمون بمواقع التواصل الاجتماعي، وحسابات إخبارية سعودية صورًا تظهر ما قالوا إنه إزالة اسم دولة قطر من الإرشادات المرورية، في إشارة على مايبدو إلى أن أزمة الدوحة قد تطول لسنوات عديدة.

واستبدل اسم قطر في اللوحات الإرشادية بسلوى، وهو اسم المنفذ البري الذي كان يربط قطر بالمملكة، قبل إغلاقه مع بدء أزمة قطر لتتحول قطر عمليًا إلى جزيرة بلا منفذ بري.

وعلّق الأمير السعودي ساخرًا من قناة الجزيرة أن الأمير محمد بن سلمان لن يبحث أزمة قطر في الكويت إلا “إذا سألوا سمو ولي العهد كم استغرقت عملية إزالة اسم # قطر من على اللوحات قبل منفذ سلوى”.