دون عجز.. الإمارات تقر 180 مليار درهم لموزانة الأعوام الثلاثة المقبلة

أقرَّ مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم الأحد، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، ميزانية الدولة للأعوام الثلاثة المقبلة بقيمة 180 مليار درهم دون عجز يذكر.

وقال الشيخ محمد بن راشد عبر “تويتر” عقب الاجتماع: “ترأست اليوم اجتماعًا لمجلس الوزراء اعتمدنا خلاله 180 مليار درهم ميزانية الاتحاد خلال ثلاثة الأعوام المقبلة”.

ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء اعتمدنا خلاله 180 مليار درهم ميزانية الاتحاد خلال الثلاث أعوام القادمة .. 59% من ميزانيتنا للتعليم وتنمية المجتمع .. موازنتنا بلا عجز .. وميزانية العام القادم ستكون الأكبر في تاريخ الاتحاد .. pic.twitter.com/OyJXxb3r2W — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 30, 2018

وأضاف: “59% من ميزانيتنا للتعليم وتنمية المجتمع .. موازنتنا بلا عجز .. وميزانية العام المقبل ستكون الأكبر في تاريخ الاتحاد”.

وتابع حاكم دبي: “كما اعتمدنا اليوم قانونًا اتحاديًّا بشأن تنظيم قطاع الفضاء .. والهدف فتح قطاع الفضاء أمام الاستثمار والأبحاث وبناء الشراكات.. كانت صدفة أن يتزامن اعتماد أكبر ميزانية اتحاديًّا مع تنظيم قطاع الفضاء.. كلاهما سيحلق بالإمارات لآفاق جديدة بإذن الله”.

كما اعتمدنا اليوم قانونا اتحاديا بشأن تنظيم قطاع الفضاء .. والهدف فتح قطاع الفضاء أمام الاستثمار والأبحاث وبناء الشراكات.. كانت صدفة أن يتزامن اعتماد الميزانية الأكبر اتحاديا مع تنظيم قطاع الفضاء.. كلاهما سيحلق بالإمارات لآفاق جديدة بإذن الله .. pic.twitter.com/IQBIl8OiRr — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 30, 2018

وأكد مجلس الوزراء أن الميزانية الاتحادية بكل خططها وبرامجها تأتي لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات وصولًا لرؤية الإمارات 2021 وأهداف مئوية الإمارات 2071.

وتم اعتماد الميزانية للعام 2019 بقيمة 60.3 مليار درهم، وتوزعت اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2019 على القطاعات المختلفة، إذ حظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالحصّة الكبرى، فقد تم تخصيص 42.3% من ميزانية العام المقبل لرفد برامج التنمية المجتمعية، و17% للارتقاء بمنظومة التعليم، و7.3% لتطوير قطاع الصحة وتقديم أفضل الخدمات الطبية.