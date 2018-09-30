لقاء نادر يجمع وزيرَي خارجية البحرين وسوريا (فيديو وصورة)

التقى وزيرا خارجية البحرين وسوريا، لدقائق معدودة، على هامش اجتماع الأمم المتحدة، وتبادلا الحديث والمصافحة والابتسامات في لقطة نادرة لم تحدث منذ سنوات.

وظهر وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة في لقطة مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم، يتصافحان ويتبادلان الأحضان والابتسامات.

وجاء اللقاء النادر الذي يحدث للمرّة الأولى منذ سنوات، على هامش مشاركة آل خليفة والمعلم باجتماعات الأمم المتحدة السبت، وإلقاء كلمتين إحداهما ممثلة للبحرين والأخرى لسوريا.

وكان وزير الخارجية البحريني أكد في كلمة بلاده أمس السبت، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة “ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية بمشاركة فعّالة ودور عربي قوي”.

وقرر وزراء الخارجية العرب، نوفمبر 2011، تجميد عضوية سوريا، وذلك “بسبب ممارسات النظام السوري بحق الشعب”، وقطعت دول عربية علاقتها بدمشق.