 ساخرًا من تصريحات وزير خارجية قطر.. سعود القحطاني: الدوحة ليست مؤثرة في أي منظمة

سخر سعود القحطاني، المستشار في الديوان الملكي السعودي، من تصريحات وزير الخارجية القطري، محمد عبد الرحمن آل ثاني، التي أدلى بها في الولايات المتحدة، وقال فيها،”إن بلاده ليست عضوًا مؤثرًا في منظمة أوبك”.

وقال القحطاني، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، يوم الجمعة:”صدق وزير خارجية شرق سلوى وهو كذوب، بلاده ليست مؤثرة في أوبك، ولا التعاون الإسلامي، ولا الجامعة العربية، ولا مجلس التعاون الخليجي، ولا أي منظمة دولية”.

وتابع:”هي مؤثرة فقط بدعم الحركات الإرهابية، ونشر الفتن في الخارج، وتنظيم الحركة المرورية، وإعطاء الأولوية للمركبات العسكرية الأجنبية في الداخل”.