شقيق أمير قطر يثير سخرية واسعة بوصف الشيخ تميم بـ”البعير”

أثار الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني، موجة سخرية واسعة بعد أن وصف شقيقه أمير قطر، الشيخ تميم، بـ”البعير” قاصدًا مدحه.

وبدأت القصة عندما نشر الشيخ جوعان، صورة لشقيقه وهو يلقي كلمة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وعلّق عليها ببيت شعر يقول فيه: “‏بعيرنا الهادر مكول وعقّار … وإلا التوى بركاب بدوً كسرها”.

بعيرنا الهادر مكول وعقّار

والا التوى بركاب بدوً كسرها pic.twitter.com/B2qwnk0wu7 — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) ٢٥ سبتمبر ٢٠١٨

ورغم كون الشيخ جوعان قصد من تشبيه شقيقه بالبعير، لاسيما ربطه بوصف “الهادر”، المدح، إلا أن السخرية والتعليقات الطريفة هيمنت على الردود الكثيرة التي انهالت على تغريدة جوعان في حسابه الرسمي بموقع “تويتر”.

وقال الأمير السعودي الشاب، خالد بن عبدالله آل سعود، في تعليقه على وصف الشيخ جوعان للأمير تميم: “أطلقت على أخوك طماطم المجد لقب جديد وهو #بعير_المجد ….أسألك بالله راضي عن نفسك؟”.

أطلقت على أخوك طماطم المجد لقب جديد وهو #بعير_المجد ….أسألك بالله راضي عن نفسك؟ ????@JoaanBinHamad — خالد بن عبدالله آل سعود ???????? (@Kafalsaud78) ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨

وواصل الأمير خالد السخرية من بيت الشعر وصاحبه ومن أمير قطر ضمن مئات آخرين أثارهم تشبيه أمير قطر بـ”البعير”، وتنوعت تعليقاتهم الساخرة بين الصور والفيديوهات والتدوينات الطريفة.

من جانبه، أعرب المهندس الإماراتي، بدر الكعبي، عن استغرابه من تشبيه الشيخ الجوعان لشقيقه بـ”البعير”، قائلًا: “في مر علي إنسان عاقل يصف اخوه بالبعير ؟”.

في مر علي إنسان عاقل يصف اخوه بالبعير ؟ — م.بدر الكعبي I ❤️UAE (@baderalkaabi) ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨

واختار المحامي السعودي سليمان التويجري، الرد على بيت الشعر الذي نشره الشيخ جوعان في وصف أخيه، ببيت شعر أيضًا يهجو فيه الشيخ تميم.

بعيركم مركوب خاين وغدار

من الجرب تاكل جنوبه بعضها — سليمان التويجري???????? (@suo22) ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨

وتواجه قطر انتقادات لاذعة من قبل جيرانها الخليجيين منذ مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لها في يونيو/ حزيران 2017، بسبب دعمها جماعات سياسية وميليشيات مسلحة إرهابية.