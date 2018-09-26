أمير الكويت يؤكد رفض بلاده التدخل في شؤون العراق

أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، رفض بلاده لأي تدخل في الشؤون الداخلية للعراق.

وقال الصباح خلال استقباله رئيس البرلمان العراقي الجديد، محمد الحلبوسي:”إن استقرار بغداد سينعكس إيجابًا على المنطقة”، معربًا عن تفاؤله “بقدرة العراق على حسم الاستحقاقات المقبلة، المتمثلة باختيار رئيس جديد للبلاد وتشكيل الحكومة المقبلة”.

وأشار أمير الكويت إلى أن “العراق يمثل ثقلًا استراتيجيًا كبيرًا في المنطقة، وأن استقراره سينعكس إيجابًا على عموم الأوضاع فيها”.

بدوره، أشاد رئيس البرلمان العراقي بـ”الدور المتميز لدولة الكويت، أميرًا وحكومةً، في دعم ومساندة العراق والوقوف إلى جانبه، وهو ما تجلى واضحًا في احتضان الكويت لمؤتمر المانحين لإعادة إعمار العراق، إضافةً إلى ملف إغاثة النازحين”.

وقال الحلبوسي: إن “الجهات المعنية في العراق ستنتهي من حسم كافة البيانات والمتعلقات التي من شأنها تفعيل مقررات مؤتمر الدول المانحة”.

وكانت الكويت قد احتضنت مؤتمر المانحين لإعادة إعمار العراق في فبراير/شباط الماضي، وحصل العراق من خلاله على تعهدات من مستثمرين ومانحين بقيمة 30 مليار دولار؛ لإعادة إعمار ما دمرته الحرب ضد تنظيم “داعش”، على مدى ثلاث سنوات (2014-2017).

يشار إلى أن الكتل السياسية العراقية الفائزة في الانتخابات البرلمانية، التي جرت في أيار/مايو الماضي، تواصل مباحثاتها لتشكيل الحكومة الجديدة.