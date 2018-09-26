كانت تدير المليارات من دبي.. شركة أبراج تعجز عن دفع الإيجار

كشفت وكالة بلومبيرغ الأمريكية أن شركة أبراج، التي كانت في يوم من الأيام واحدة من أكبر المستثمرين في الأسواق الناشئة، قامت بإخلاء مقرها الرئيس في دبي ، بعد أن فشلت شركة الاستحواذ المتعثرة في دفع الإيجار.

ونقلت الوكالة عن مصادر لم تسمها أن مركز دبي المالي العالمي طلب من “أبراج” إخلاء مكتبها الرئيس في المنطقة المالية الحرة بحلول نهاية الشهر الجاري.

ولفتت الوكالة إلى أن أحد مكاتب الشركة انتهى عقد إيجاره، وأبلغ الموظفون بذلك فيما تبحث الشركة عن مقر عمل مؤقت.

وقال أحد مصادر الوكالة إن أبراج، التي هي في خضم عملية إعادة هيكلة تشرف عليها المحكمة، لديها نحو 50 شخصًا ومصفِّيا يعملون من مقرها الرئيس.

وكانت أبراج شركة متخصصة في الأسواق الناشئة تقدر قيمتها عند 13.6 مليار دولار وبأكثر من 200 استثمار؛ لكن في أواخر العام الماضي شكك مستثمرون في طريقة استخدامها أموالهم في صندوق للرعاية الصحية، ما تسبب في أزمة وتصفية مؤقتة للشركة.

ومازال مصير أنشطة أبراج الأخرى موضع شك وسط محادثات بشأن صندوق آخر هو صندوق أبراح الرابع للاستثمار المباشر بينما لم تُقدم عروض لأي من الصناديق الأخرى.

وتأسست أبراج على يد رجل الأعمال الباكستاني عارف نقفي في العام 2002 بأصول بلغت قيمتها في ذلك الحين 60 مليون دولار أميركي فقط، إلا أنها سرعان ما قفزت لتصل إلى أكثر من 13.6 مليار دولار أميركي.

وأصدرت السلطات في دولة الإمارات قرارًا بتوقيفه مع أحد شركائه في قضية تحرير شيكات بدون رصيد تبلغ قيمتها 48 مليون دولار.