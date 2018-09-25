فيديو إيراني يهدد السعودية والإمارات بقصف صاروخي

نشرت وسيلة إعلام إيرانية مقربة من الحرس الثوري، شريط فيديو، اليوم الثلاثاء، يهدد عاصمتي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بهجمات صاروخية، مما يبرز النوايا العدوانية للنظام الإيراني تجاه البلدين الأكثر تصديًا لمحاولات بسط نفوذه في المنطقة.

وجاء الفيديو الذي نشرته وكالة فارس شبه الرسمية، وحذفته فيما بعد، بعيد كلمة للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، ألقى فيها باللوم على الرياض وأبو ظبي، في الهجوم الذي وقع في مدينة الأهواز، يوم السبت، دون أن يقدم أي دليل على مزاعمه.

ويعرض المقطع الذي بثته “فارس”، لقطات فيديو من هجمات صاروخية باليستية سابقة، نفذها الحرس الثوري، مع رسم لنطاق بندقية قناص موجه إلى أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة، والرياض في المملكة العربية السعودية.

ويسمع صوت خامنئي في شريط الفيديو، يردد مقطعًا من خطاب ألقاه في نيسان (أبريل)، يقول فيه: “لقد انتهى عهد الكر والفر.. العقوبة القاسية قادمة”.

ولم يتضح سبب حذف فارس للفيديو، غير أن الحرس الثوري الإيراني، عرف بنهج البروباغاندا القائمة على مقاطع الفيديو والأفلام الدعائية.