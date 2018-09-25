البحرين تكشف تفاصيل إحباط محاولة تأسيس “حزب الله البحريني”

اتهمت البحرين 169 شخصًا، اليوم الثلاثاء، بتأسيس جماعة (حزب الله البحريني)، لتكون نسخة محلية من جماعة حزب الله اللبنانية، وقال الادعاء إنها تتلقى تدريبًا ودعمًا من الحرس الثوري الإيراني.

وقال بيان نقلته وكالة أنباء البحرين: “تمت إحالة 169 متهمًا منهم 111 محبوسًا، وأسندت إليهم تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية، وإحداث تفجير والشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات، وإحراز وصناعة واستعمال المواد المفرقعة والأسلحة النارية”.

وأضاف: “كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل خلية إرهابية داخل مملكة البحرين، وذلك بقيام قيادات النظام الإيراني بإصدار أوامرها لعناصر من الحرس الثوري الإيراني بضرورة العمل على توحيد صفوف عناصر التنظيمات والتيارات البحرينية الإرهابية المختلفة، والتي تتخذ من مملكة البحرين ساحة لمخططاتها وأعمالها الإجرامية”.

وتابع أن ذلك “بغرض انخراطهم جميعًا في تنظيم إرهابي موحد، يجتمعون تحت رايته أطلقوا عليه مسمى (حزب الله البحريني)”، مبينًا أن هذه الجماعة كانت تخطط لإرسال بحرينيين إلى العراق ولبنان وإيران للحصول على تدريب عسكري.

وتسعى إيران إلى التغلغل في البحرين وزعزعة أمنها، مستخدمةً خطابًا طائفيًا مكّنها من بسط نفوذها في دول عربية أخرى.