وفاة إسماعيل فهد إسماعيل أب الرواية الكويتية

نعى كويتيون الروائي إسماعيل فهد إسماعيل الذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 78 عامًا.

ولم ترد إلى الآن ملابسات وفاة الروائي إسماعيل، والذي حضر قبل يومين فقط أمسية أدبية تحدث فيها عن آخر رواياته “صندوق أسود آخر”.

ويعد الروائي إسماعيل فهد إسماعيل وهو من مواليد 1940 المؤسس الحقيقي لفن الرواية في الكويت، حيث قدم روايته الأولى “كانت السماء زرقاء” عام 1970، ونال جائزة الدولة التشجيعية في مجال الرواية عام 1989 وجائزة الدولة التشجيعية في مجال الدراسات النقدية عام 2002.

وكتبت رابطة الأدباء الكويتيين في حسابها بموقع “تويتر”: “(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)) ينعي مجلس إدارة الرابطة وفاة الأديب الكبير إسماعيل فهد إسماعيل الذي وافته المنية اليوم . إنَّا لله وإنا اليه راجعون”.

وشارك مثقفون في نعي الروائي الراحل عبر هاشتاغ #اسماعيل_فهد_اسماعيل في موقع التواصل “تويتر”، حيث علقت الناقدة الأدبية الدكتورة سعاد العنزي على خبر الوفاة بالقول: “اليوم تفقد الكويت والوطن العربي قيمة أدبية كبيرة عظيمة في عطائها، وإنسانية في حبها للناس وتواضعها واحتوائها لكل الأجيال وتفاعلها الإيجابي مع كل التغيرات. اليوم نعيش في حضرة الموت إحداثيات زمن الحزن ونتذكر كم كنت عظيما وإنسانا حقيقيا. رحمك الله أيها النبيل”.

بدوره، كتب الروائي بدر العليان: “رحيل أب الرواية الكويتية اسماعيل_فهد_اسماعيل الله يرحمه ان شاءالله ويكون من أهل الجنة . مؤلم خسارة قامة ثقافية كبيرة وهو باقِِ في أعماله الأدبية الفخمة #الكويت”.

رحيل أب الرواية الكويتية #اسماعيل_فهد_اسماعيل الله يرحمه ان شاءالله ويكون من أهل الجنة . مؤلم خسارة قامة ثقافية كبيرة وهو باقِِ في أعماله الأدبية الفخمة #الكويت pic.twitter.com/AWJjo0Xsjw — بدر العليان (@baderalolayan) September 25, 2018

ونعاه الكاتب خلف الحربي: “نسأل الله الرحمة والمغفرة للأديب القدير #اسماعيل_فهد_اسماعيل الرجل الذي نذر حياته للثقافة والأدب وكان غيمة من المحبة تسير بين الناس”.

وكتب الشاعر والكاتب الدكتور أحمد الدوسري: “إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله اسماعيل فهد اسماعيل فقدت الكويت شيخ الروائيين العرب”.

كما شارك في نعيه الروائي الإماراتي سلطان العميمي: “خالص التعازي للكويت الشقيقة وأهلها في وفاة الروائي الكبير #اسماعيل_فهد_اسماعيل اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك”.