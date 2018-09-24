ما فرص التعاون بين الإمارات ودول آسيا؟ (فيديو)

نظم “مركز الإمارات للسياسات” في أبوظبي ندوة حوارية بعنوان “العلاقات الإماراتية – الآسيوية مسارات استراتيجية”، شارك فيها باحثون للحديث عن التعاون الإماراتي الآسيوي.

وقالت ابتسام الكتبي، رئيسة مركز الإمارات للسياسات: إن “الإمارات تجاوزت حجمها الصغير بجاذبية النموذج، واليوم أصبحت نموذجًا للقوة الناعمة والكل يتطلع لأن يحاكيها”.

وأضافت: “الثقل اليوم في العالم ليس بحجم ولا بعدد السكان، واليوم الإمارات لاعب إقليمي يساهم في تنمية واستقرار المنطقة”.

وأكدت أن “الإمارات نفسها تغيّرت نظرتها، فآسيا مهمة وتعتمد على الطاقة، والإمارات دولة مصدرة للطاقة”، لافتة إلى أن “الإمارات أثبتت ليس فقط لآسيا بل للغرب أيضًا أنها دولة ذات مصداقية”.

وقال خليفة الطنيجي، الخبير الإماراتي المتخصص في الشؤون الصينية، لـ “إرم نيوز”: إن “الممرات الثقافية هي جزء من الممرات غير المرئية، والصين تسعى لتعزيز العلاقات بينها وبين دول العالم، ومبادرة الحزام والطريق إحدى الطرق التي ستشهد تعاونات مع الحكومات على مختلف المستويات، ما يساهم في تعزيز العلاقات الصينية مع الدول”.

المفكر والكاتب الإماراتي يوسف الحسن قال من جهته:”أعتقد أن مثل هذا اللقاء اليوم على درجة كبيرة من الأهمية، إذا نجحنا فعلًا أن نبلور مسارات استراتيجية لعلاقات الإمارات باتجاه آسيا”.

من جهته، قال وانج دونج، أمين عام اللجنة الأكاديمية الصينية، لـ “إرم نيوز”، على هامش مشاركته في اللقاء: “إن لمجتمع الإمارات تاريخًا اقتصاديًا مهمًا جدًا في مجلس دول التعاون الخليجي، كما أن للصين تاريخًا طويلًا في العلاقات مع دول الخليج، كذلك الجزيرة العربية”.

وأوضح المسؤول الصيني منهجية بلاده في التداخل الآسيوي مع دول الخليج، قائلًا: “انخرطت الصين في حلقة التعاون من خلال منصات مختلفة، من بينها المنتدى الصيني الإماراتي”.