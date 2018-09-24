زيارة “غامضة” من رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما لقطر

كشفت صحيفة بريطانية أن رئيس جنوب أفريقيا السابق، جاكوب زوما، قام هذا الأسبوع بزيارة غير معلنة للعاصمة القطرية، الدوحة.

وذكرت صحيفة “صنداي تايمز” أن زوما، الذي أُجبر على الاستقالة من رئاسة جنوب أفريقيا ورئاسة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في فبراير/شباط الماضي بعد ولاية شابتها الفضائح، زار الدوحة هذا الأسبوع من دون إبلاغ السلطات وفقًا للبروتوكول المعتاد.

ورجّحت الصحيفة أن تكون زيارة زوما بدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وعلمت سفارة جنوب أفريقيا في قطر بزيارة الرئيس السابق من مسؤول حكومي قطري، تواصل معها من أجل وضعها في صورة الزيارة.

بدوره، أبلغ السفير الجنوب أفريقي في الدوحة، فيزل موسى، وزير العلاقات الدولية لينديوي سيسولو، بزيارة زوما بعد أن تلقى رسالة إلكترونية من مسؤول قطري حولها.

وينص البروتوكول على وجوب إبلاغ مؤسسة رئاسة الجمهورية وإدارة العلاقات الدولية والتعاون والسفارة المعنية عندما يقوم رئيس سابق برحلة دولية كهذه.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس الجنوب أفريقي، سيريل رامافوزا، قوله إنه “سمع عن زيارة زوما، لكنه لا يعرف شيئًا عن تفاصيلها”.

وقال المتحدث باسم إدارة العلاقات الدولية والتعاون، ندفيهو مبايا، إن “الشرطة” أبلغتهم بالزيارة، في إشارة إلى وحدة الحماية الرئاسية.

ولم يرد مكتب زوما على استفسارات الصحيفة بشأن الهدف من زيارة قطر.