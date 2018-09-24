أول تصريح للأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله بعد تلقيه تهديدات إيرانية (فيديو)

قال الأكاديمي والمحلل السياسي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، إن بلاده تعايشت مع التهديد الإيراني وتعاملت معه بكل نجاح.

ويعد هذا أول تصريح من الأكاديمي الإماراتي؛ إثر تلقيه عددًا من التهديدات الإيرانية، بعد تغريدة له على خلفية الهجوم الذي استهدف عرضًا عسكريًا في مدينة الأهواز، جنوب إيران.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، اليوم الإثنين، على هامش ندوة نظمها مجلس الإمارات للسياسات في أبوظبي، ” نحن نعيش على بعد 100 كم من إيران، وعشنا مع هذا النظام الذي برز في إيران منذ عام 1979 على مدار ثلاثين عامًا، ونعرف التحدي، وتعاملنا معه بكل نجاح.. عرفنا كيف نتعامل مع هذا التحدي”.

وأكد عبدالخالق،”أنا على يقين، مهما كانت التهديدات الإيرانية، اليوم أو غدًا، ستتمكن الإمارات مع السعودية ودول الخليج من التعامل مع هذا الخطر الإيراني، الذي يزداد يومًا بعد يوم”.

وكان الأكاديمي الإماراتي قد أكد في تغريدة له عبر “تويتر”، خلال تطرقه للهجوم الذي وقع في مدينة الأهواز، أن “نقل المعركة إلى العمق الإيراني خيار معلن، وسيزداد خلال المرحلة المقبلة، الهجوم على هدف عسكري ليس بعمل إرهابي!”.

وتوالت التصريحات والردود الإيرانية على تغريدة عبدالخالق عبدالله،، حيث وجه سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، القائد السابق للحرس الثوري الجنرال محسن رضائي، تهديدًا له بالقول، إنه “سيندم ندمًا كبيرًا على هذا التصريح”، على حد زعمه.