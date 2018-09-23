الإمارات تعلق على اتهامات إيران بشأن هجوم الأهواز

نفى وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش، مساء الأحد، مزاعم إيرانية تشير إلى تورط الإمارات في هجوم الأهواز.

وقال قرقاش في تغريدة على تويتر: “إنّ التحريض الرسمي في الداخل الإيراني ضد الإمارات، مؤسف ويتصاعد عقب هجوم الأهواز، في محاولة للتنفيس المحلي”.

وأضاف: “موقف الإمارات التاريخي ضد الإرهاب والعنف واضح واتهامات طهران لا أساس لها‎”.

التحريض الرسمي ضد الإمارات في الداخل الإيراني مؤسف ويتصاعد عقب هجوم الأهواز في محاولة للتنفيس المحلي، موقف الإمارات التاريخي ضد الإرهاب والعنف واضح وإتهامات طهران لا أساس لها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) September 23, 2018

وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، بيانًا جاء فيه “إن المسؤولين في الوزارة استدعوا القائم بأعمال السفارة الإماراتية بطهران، وأبلغوه احتجاج طهران على ما وصفته بدعم المسؤولين الإماراتيين للهجوم الإرهابي في الأهواز”.

وأعلن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية في وقت سابق، عباس عراقجي، أن خارجية بلاده ستقوم باستدعاء القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في طهران؛ على خلفية تغريدة لأكاديمي إماراتي بشأن الهجوم الذي استهدف عرضًا عسكريًا بمدينة الأهواز جنوب إيران.

وكان أستاذ العلوم السياسية الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، قد قال في تغريدة له عبر تويتر خلال تطرقه لهجوم الأهواز: “نقل المعركة إلى العمق الإيراني خيار معلن وسيزداد خلال المرحلة المقبلة.. الهجوم على هدف عسكري ليس بعمل إرهابي!”.

ولا يتقلد عبدالخالق عبدالله أي منصب رسمي في الإمارات، ودائمًا يوضح بأنه يعبر عن آرائه الشخصية عبر صفحته بموقع تويتر.