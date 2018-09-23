انخفاض عجز ميزانية سلطنة عمان بنسبة 42% في النصف الأول

انخفض العجز الفعلي في ميزانية سلطنة عمان بنحو 42% في النصف الأول من العام الحالي نتيجة الارتفاع الحاد بإيرادات الصادرات النفطية واستمرار التزام الحكومة بسياسة ترشيد النفقات الرامية للوصول إلى نظام مالي متوازن.

وبلغ العجز حوالي 1405.1 مليون ريال (3.653 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2018 مقابل 2433.3 مليون ريال (6.326 مليار دولار) في الفترة نفسها عام 2017.

وأظهرت بيانات حكومية نشرها المركز الوطني للمعلومات والإحصاء اليوم الأحد أن إيرادات السلطنة قفزت بنحو 23.5% إلى 4948.5 مليون ريال (12.866 مليار دولار) من حوالي 4007.4 مليون ريال (10.419 مليار دولار) في الفترة نفسها.

وبيَّن تقرير المركز لشهر أيلول/ سبتمبر أن إيرادات صادرات النفط ارتفعت بنحو 34.7% إلى 2929 مليون ريال (7.615 مليار دولار) من حوالي 2173 مليون ريال (5.649 مليار دولار) نتيجة التحسُّن الكبير في أسعار النفط، في حين شهدت إيرادات الغاز -أيضًا- زيادة حادة بلغت 17.4% لتصل إلى 859.5 مليون ريال (2.234 مليار دولار) مقابل حوالي 682.7 مليون ريال (1.775 مليار دولار) في الفترة نفسها.

وفي جانب النفقات أفاد التقرير بأنها ارتفعت بنسبة طفيفة بلغت نحو 5.7% نتيجة التزام الحكومة بسياسة التقشف المعلنة بهدف خفض العجز المالي والوصول تدريجيًّا إلى ميزانية متوازنة لتقليص الاقتراض والسحب من الاحتياط المالي الخارجي.

وبلغ إجمالي النفقات الفعلي حوالي 5963.1 مليون ريال (15.504 مليار دولار) مقابل نحو 5640.7 مليون ريال (14.665 مليار دولار) في حين ارتفع الإنفاق الجاري الذي يشمل رواتب الموظفين والمشتريات الحكومية بنسبة 11.5% إلى 4335 مليون ريال (11.271 مليار دولار) مقابل 3888 مليون ريال (10.188 مليار دولار) في الفترة نفسها.

وجاءت تلك الزيادة على حساب الإنفاق الاستثماري الذي هبط بنسبة 10.5% إلى 1270 مليون ريال (3.302 مليار دولار) من 1417 مليون ريال (3.684 مليار دولار).

وارتفع الإنفاق الدفاعي بنسبة 3.3% إلى 1666 مليون ريال (4.331 مليار دولار) من 1613 مليون ريال (4.193 مليار دولار) مستحوذًا على أكثر من ثلث الميزانية العامة.

وأظهر التقرير أن بند “مصروفات فعلية قيد التسوية” انخفض بمقدار 51.2% إلى 390.4 مليون ريال (1.015 مليون دولار) من 800 مليون ريال (2.08 مليار دولار).

وتراجع صافي الاقتراض بنسبة كبيرة بلغت نحو 60.5% ليصل إلى 1405 مليون ريال (3.653 مليار دولار) مقابل نحو 3554.6 مليون ريال (9.241 مليار دولار).

وبيَّن التقرير أن الحكومة لم تلجأ للسحب من الاحتياط في النصف الأول من العام الحالي مقابل سحوبات بلغت 500 مليون ريال (1.3 مليار دولار) في الفترة ذاتها من عام 2017.

وأنتجت سلطنة عمان -وهي ليست عضوًا في منظمة أوبك- نحو 970 ألف برميل من النفط يوميًّا خلال أول 8 أشهر من العام الحالي، ويبلغ احتياطها النفطي المثبت حوالي 5 مليارات برميل تكفي لفترة 14 سنة بمعدلات الإنتاج الحالية. كما تملك السلطنة احتياط غاز طبيعي يقدر رسميًّا بحوالي ترليون متر مكعب.