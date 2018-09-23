قطر تدين “هجوم الأهواز” الذي استهدف عرضًا عسكريًا إيرانيًا

أعلنت دولة قطر عن إدانتها الشديدة للهجوم المسلح الذي استهدف عرضًا عسكريًا إيرانيًا بمناسبة ذكرى حرب الخليج الأولى في الأهواز .

وقالت الخارجية القطرية، في بيان لها فجر الأحد إنها تجدد “موقف بلادها الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب.”

وأثار البيان القطري ردودًا سريعة من نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق الناشط أمجد طه: “في منطق نظام #قطر و #إيران ؛ المقاومة #الاحواز ـية ولحماية الإنسانية تقوم بإستهداف عسكريين فقط وعسكريين تورطوا بالارهاب في #سوريا واليمن .. فهي ارهابية والمقاومة في العراق وسوريا و #اليمن ارهاب! وحزب الله والحوثي وسرايا الأشتر قوات ديمقراطية تبيع مساحيق المكياج فقط! #امجد_طه“.

في منطق نظام #قطر و #إيران ؛

المقاومة #الاحواز ـية ولحماية الإنسانية تقوم بإستهداف عسكريين فقط وعسكريين تورطوا بالارهاب في #سوريا واليمن .. فهي ارهابية والمقاومة في العراق وسوريا و #اليمن ارهاب!

وحزب الله والحوثي وسرايا الأشتر قوات ديمقراطية تبيع مساحيق المكياج فقط! #امجد_طه — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) September 22, 2018

وكتب قاسم المذحجي الأحوازي: “#الأحواز أرض عربية محتلة وفيها أكثر من 40% من معسكرات #الحرس_الثوري وأي عمل عسكري ضد هذه الأماكن من قبل شعبنا المقاوم يعتبر عمل مشروع وفقًا للقوانين الدولية.#هجوم_الأحواز“