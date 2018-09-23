قطر تدين “هجوم الأهواز” الذي استهدف عرضًا عسكريًا إيرانيًا

قطر تدين “هجوم الأهواز” الذي استهدف عرضًا عسكريًا إيرانيًا

#إرم_نيوز

المصدر: فريق التحرير

أعلنت دولة قطر عن إدانتها الشديدة للهجوم المسلح الذي استهدف عرضًا عسكريًا إيرانيًا بمناسبة ذكرى حرب الخليج الأولى في الأهواز .

وقالت الخارجية القطرية، في بيان لها فجر الأحد إنها تجدد “موقف بلادها الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب.”

وأثار البيان القطري ردودًا سريعة من نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق الناشط أمجد طه: “في منطق نظام و ؛ المقاومة ـية ولحماية الإنسانية تقوم بإستهداف عسكريين فقط وعسكريين تورطوا بالارهاب في واليمن .. فهي ارهابية والمقاومة في العراق وسوريا و ارهاب! وحزب الله والحوثي وسرايا الأشتر قوات ديمقراطية تبيع مساحيق المكياج فقط! “.

وكتب قاسم المذحجي الأحوازي: “ أرض عربية محتلة وفيها أكثر من 40% من معسكرات وأي عمل عسكري ضد هذه الأماكن من قبل شعبنا المقاوم يعتبر عمل مشروع وفقًا للقوانين الدولية.

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