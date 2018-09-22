زعيم المعارضة التركية: أمير قطر يحب أردوغان وليس تركيا ولا نعرف سبب هذا الحب

علّق كمال كيلتش دار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، على الهدية التي قدمها أمير دولة قطر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي أثارت جدلًا كبيرًا؛ بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، قدم في وقت سابق طائرة رئاسية بقيمة 500 مليون دولار لأردوغان؛ الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا، خصوصًا في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وأدت إلى هبوط حاد بقيمة الليرة التركية.

وقال أوغلو، إنه “لا يمكن التنازل عن كرامة رئيس تركيا ولا بيع شرفه مقابل طائرة”، مشيرًا إلى أن “أمير قطر يحب أردوغان وليس تركيا، وأن الجميع لا يدركون سبب حبه هذا”.

وأَضاف، أن “بإمكان أمير قطر إنشاء سكن طلابي إن كان يرغب في تقديم خير لتركيا”، لكنه اتهم في الوقت نفسه الرئيس أردوغان بالإضرار بالاقتصاد التركي؛ عبر السياسات المتبعة.

وبيّن زعيم المعارضة التركية، أنه “في الثالث عشر من سبتمبر، كان سعر الدولار يبلغ 6.37 ليرة، وما إن تحدث أردوغان في ذات اليوم، حتى ارتفع إلى 6.54 ليرة”، متسائلًا: من كان عنده مليون دولار، ربح خلال 5 ساعات حوالي 84 ألفًا و555 دولارًا.

ومضى كيلتش دار أوغلو، في تصريحاته، قائلًا: “المقيمون في القصر الرئاسي يعيشون العصر الخزامي”، في إشارة إلى فترة ما قبل انهيار الخلافة العثمانية، مؤكدًا أن تركيا لا تتحمل كل هذا القدر من الرفاهية، وأن المواطنين ينتحرون؛ بسبب الفقر والبطالة.