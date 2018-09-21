إيران تجري مناورات جوية في الخليج‎

نفّذ الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية مناورات جوية مشتركة في الخليج، اليوم الجمعة، في خطوة قالت وسائل إعلام رسمية إنها تشير إلى “الرد الساحق” الذي ينتظر “أعداء البلاد”.

وألمحت طهران في الأسابيع القليلة الماضية إلى أنها قد تقوم بعمل عسكري في الخليج لمنع صادرات النفط من دول أخرى ردًا على عقوبات أمريكية تهدف إلى وقف مبيعاتها من الخام.

وتبقي واشنطن على أسطول في الخليج لحماية طرق تجارة النفط.

ونقلت وكالة “إرنا” الرسمية عن الكولونيل يوسف صفي بور نائب قائد الجيش للعلاقات العامة أن “استعراض القوة، في هذه التدريبات رسالة سلام وصداقة للدول الصديقة والمجاورة… لكن إذا تطلّعت عيون الأعداء والقوى المتغطرسة إلى حدود أو أرض الجمهورية الإسلامية فسيجدون ردًا ساحقًا في لمح البصر”، حسب تعبيره.

وقالت “إرنا” إن طائرات ميراج وإف-4 وسوخوي-22 شاركت في التدريبات اليوم الجمعة.

وذكرت الوكالة أنه من المقرر أن تبدأ مناورات بحرية واسعة تشمل نحو 600 قطعة بحرية غدًا السبت.