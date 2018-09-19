قرقاش: “ثورجية الجزيرة” يكسبون عيشهم من استمرار أزمة قطر وعزلتها

اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أنه في الوقت الذي تعيش فيه دولة قطر عزلة عربية، عمدت قناة الجزيرة لتغييب صوت أهل قطر عن منصاتها، مما أجج أزمة الدوحة، وجعلها موضوعًا ثانويًا لقناة الجزيرة والعاملين بها.

وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، مساء اليوم الأربعاء: “مهم أن تقرأ ملاحظات مثقفي قطر حول قناة الجزيرة، فهي برأيهم نموذج مفروض حاد عن مساره وأصبح مسخًا للميادين والمنار”.

وتابع الوزير الإماراتي: “غاب صوت أهل قطر عن منصات الجزيرة، فأجج أزمتهم وزادها عمقًا، ما يريده ثورجية الجزيرة استمرار سبل كسب عيشهم، وأما قطر وعزلتها فموضوع ثانوي بالنسبة لهم”.