بينها طائرة أمير قطر المقدمة لأردوغان.. تعرّف على أغلى 5 هدايا في التاريخ

إليك هذه الهدايا الخمس الثمينة.. ومن بين الأغلى على مر التاريخ
قُدّمت من أشخاص لآخرين يكنّون لهم محبةً ومعزةً خاصة في التاريخ المعاصر.
5 – طابق كامل من برج خليفة
أهداه رجل الأعمال الهندي راج كوندرا لزوجته في الذكرى الأولى لزواجهما
4 – طائرة خاصة (60 مليون دولار)
أهداها رجل الأعمال الهندي موكش امباني لزوجته في عيد ميلادها الـ 44.
3 – يخت (84 مليون دولار)
أهداه رجل الأعمال الهندي أنيل امباني لزوجته تينا (ممثلة بوليوود سابقًا).
2 – جوهرة جبل النور (200 مليون دولار)
أهداها آخر أمير لإمبراطورية السيخ في الهند للملكة فيكتوريا عام 1849.
1 – طائرة بوينغ فاخرة (500 مليون دولار)
أهداها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.