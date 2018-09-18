بينها طائرة أمير قطر المقدمة لأردوغان.. تعرّف على أغلى 5 هدايا في التاريخ

بينها طائرة أمير قطر المقدمة لأردوغان.. تعرّف على أغلى 5 هدايا في التاريخ

قُدّمت من أشخاص لآخرين يكنّون لهم محبةً ومعزةً خاصة في التاريخ المعاصر.

المصدر: إرم نيوز

إليك هذه الهدايا الخمس الثمينة.. ومن بين الأغلى على مر التاريخ

قُدّمت من أشخاص لآخرين يكنّون لهم محبةً ومعزةً خاصة في التاريخ المعاصر.

5 – طابق كامل من برج خليفة

أهداه رجل الأعمال الهندي راج كوندرا لزوجته في الذكرى الأولى لزواجهما

4 – طائرة خاصة (60 مليون دولار)

أهداها رجل الأعمال الهندي موكش امباني لزوجته في عيد ميلادها الـ 44.

3 – يخت (84 مليون دولار)

أهداه رجل الأعمال الهندي أنيل امباني لزوجته تينا (ممثلة بوليوود سابقًا).

2 – جوهرة جبل النور (200 مليون دولار)

أهداها آخر أمير لإمبراطورية السيخ في الهند للملكة فيكتوريا عام 1849.

1 – طائرة بوينغ فاخرة (500 مليون دولار)

أهداها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

 

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظاتdesk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً
قائمة القراءة