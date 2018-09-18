بينها طائرة أمير قطر المقدمة لأردوغان.. تعرّف على أغلى 5 هدايا في التاريخ

إليك هذه الهدايا الخمس الثمينة.. ومن بين الأغلى على مر التاريخ

قُدّمت من أشخاص لآخرين يكنّون لهم محبةً ومعزةً خاصة في التاريخ المعاصر.

5 – طابق كامل من برج خليفة

أهداه رجل الأعمال الهندي راج كوندرا لزوجته في الذكرى الأولى لزواجهما

4 – طائرة خاصة (60 مليون دولار)

أهداها رجل الأعمال الهندي موكش امباني لزوجته في عيد ميلادها الـ 44.

3 – يخت (84 مليون دولار)

أهداه رجل الأعمال الهندي أنيل امباني لزوجته تينا (ممثلة بوليوود سابقًا).

2 – جوهرة جبل النور (200 مليون دولار)

أهداها آخر أمير لإمبراطورية السيخ في الهند للملكة فيكتوريا عام 1849.

1 – طائرة بوينغ فاخرة (500 مليون دولار)

أهداها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.