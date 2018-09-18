ثلث سكان الإمارات مصابون بـ”ارتفاع ضغط الدم”

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات أن ما بين 30 و 33% من سكان الدولة البالغين مصابون بمرض ارتفاع ضغط الدم، لافتة إلى أن أمراض القلب والأوعية الدموية تعد من الأسباب الرئيسة للوفيات في الدولة بنسبة تعادل 30%، ويُعدّ مرض ضغط الدم أحد هذه الأمراض.

وبحسب صحيفة “الإمارات اليوم”، فإن الوزارة أجرت فحوصًا لـ31 ألفًا و316 حالة، وتبين أن أكثر من 50% من المصابين بمرض ضغط الدم لا يعرفون أنهم مصابون بالفعل به.

وقال وكيل الوزارة إن هناك خطة للوزارة للحد من الإصابة بمرض ارتفاع الضغط، أهمها إجراءات سيتم اتخاذها مع الجهات المعنية، تتضمن وضع مواصفات جديدة للوجبات السريعة والمشروبات الغازية، والحد من السكريات والدهون المشبعة.

وألمح إلى أن معدلات الإصابة بضغط الدم مرشحة للارتفاع في السنوات القادمة، بسبب توافر العوامل المسببة للمرض، مؤكدًا أن المرض يعد إحدى القضايا التي حظيت باهتمام عالمي، ويعتبر من عوامل الخطورة الرئيسة للتعرض للسكتات الدماغية والنوبات القلبية وغيرهما من مضاعفات القلب والأوعية الدموية، لذلك يطلق عليه “القاتل الصامت”.

وقال الوكيل: “يؤثر مرض ضغط الدم المرتفع في نحو 28 إلى 30% من البالغين في أنحاء العالم، بحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية”.