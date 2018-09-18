خسائر سنوية فادحة للخطوط القطرية

تكبدت الخطوط الجوية القطرية، خسائرمالية فادحة للسنة المالية الحالية والعائدة لمساهمين بقيمة 252.5 مليون ريال، مقارنة مع أرباح 2.79 مليار ريال في عام 2017.

وتبلغ هذه الخسائر مقارنة بأرباح السنة الماضية ما مجموعه أكثر من 2.5 مليار ريال للسنة المالية المنتهية في 31 مارس آذار.

وقالت الشركة، إن العام الأخير كان الأصعب لها على مدى العشرين عامًا الأخيرة.

وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر في يونيو حزيران 2017.

وأصبح محظورًا على الخطوط القطرية تسيير رحلات إلى الدول الأربع أو استخدام مجالها الجوي بسبب سياسات الدوحة الداعمة لجماعات إرهابية.