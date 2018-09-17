ردود لاذعة على تصريحات لحمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق

أثارت تصريحات رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم آل ثاني، خلال المقابلة التي أجراها اليوم الإثنين، مع قناة “فرانس 24” الفرنسية، ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل.

وعبّر أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، عن اتفاقه مع حمد بن جاسم بعدم وجود حل قريب لأزمة بلاده، مؤكدًا أن المتآمرين لا يمكنهم إسداء النصيحة للسعودية وقيادتها.

وقال مغردًا: “أتفق مع الشيخ حمد بن جاسم في حديثه لقناة فرنسا ٢٤، بأن لا حلّ قريبًا لأزمة بلاده، ولا أعتقد أن صاحب شريط التآمر على السعودية في موقع يؤهله لإسداء النصائح للرياض وقيادتها، فشريط التآمر مع القذافي لن يطهره مطر العشرين عامًا”.

أتفق مع الشيخ حمد بن جاسم في حديثه لقناة فرنسا ٢٤ بأن لا حلّ قريب لأزمة بلاده، ولا أعتقد أن صاحب شريط التآمر على السعودية في موقع يؤهله لإسداء النصائح للرياض وقيادتها، فشريط التآمر مع القذافي لن يطهره مطر العشرين عاما. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) September 17, 2018

من جهته، قال المسؤول الإماراتي علي النعيمي معلقًا على المقابلة وموجهًا خطابه لحمد بن جاسم: “للعلم أصدق ما في هذا اللقاء أنك أصبت بخيبة أمل من سمو الامير محمد بن سلمان، لأنه حطم مؤامراتكم و انتصر لشرفاء العرب من المتطرفين وداعميهم أمثالك، ومهم أن أذكرك بأن معظم عائلة آل ثاني الكرام يكرهونك و يلقبونك بحرامي الدوحة، (وإذا تريد تتاكد) اسأل حمد بن خليفة”.

للعلم اصدق ما في هذا اللقاء انك أصبت بخيبة أمل من سمو الامير محمد بن سلمان لانه حطم مؤامراتكم و انتصر لشرفاء العرب من المتطرفين و داعميهم امثالك و مهم اذكرك ان معظم عائلة آل ثاني الكرام يكرهونك و يلقبونك بحرامي الدوحة و اذا تريد تتاكد اسال حمد بن خليفة — د. علي النعيمي (@Dralnoaimi) September 17, 2018

ووصف الناشط الإماراتي يعقوب الريسي رئيس وزراء قطر السابق بـ”الكرت المحروق”، مستعرضًا التناقض في الموقف القطري، إذ كانت الدوحة تدعم الثورات بالأمس، واليوم تتحدث عن استقرارها.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” معقبًا: “الكرت المحروق #حمد_بن_جاسم بالأمس دعم ثورات الجحيم وحرق الدول، واليوم يتحدث عن استقرارها، بالأمس تآمر مع القذافي ضد السعودية، واليوم يتهم الإمارات والسعودية بالتآمر

وأضاف: “بالأمس كان في حضن المخابرات الغربية، واليوم يدّعي المظلومية وأنه مع أمن الخليج، بالأمس طبّع مع الصهاينة… الحروف لا تكفي!”.

الكرت المحروق #حمد_بن_جاسم بالأمس دعم ثورات الجحيم وحرق الدول

اليوم يتحدث عن استقرارها بالأمس تآمر مع القذافي ضد السعودية

اليوم يتهم الإمارات والسعودية بالتآمر بالأمس كان بحضن المخابرات الغربية

اليوم يدّعي المظلومية وانه مع أمن الخليج بالأمس طبّع مع الصهاينة…الحروف لا تكفي! — يعقوب الريسي (@yaquob_alrayssi) September 17, 2018

وتعليقًا على المقابلة وما دار فيها، رأى الكاتب والإعلامي مشعل النامي أن حمد بن جاسم لا يزال ضمن النظام الحاكم، ولم يتراجع دوره عن السابق بعد تخليه عن منصبه”.

وقال: “أسلوب حمد بن جاسم في لقاءاته مع وسائل الإعلام يقول، إنه لايزال في السلطة وفي موقع لايقل فاعلية عن موقعه السابق”.

أسلوب حمد بن جاسم في لقاءاته مع وسائل الإعلام يقول أنه لايزال في السلطة وفي موقع لايقل فاعلية عن موقعه السابق — مشعل النامي (@Meshal_Alnami) September 17, 2018

واعتبر المغرد عبدالعزيز السلمان أن تصريحات حمد بن جاسم تأتي كمحاولة جديدة لضرب العلاقات بين السعودية والإمارات.

وقال: “محاولة جديدة من الشيخ # المخلوع حمد بن جاسم لضرب العلاقة المميزه بين # الإمارات و # السعودية، الجميل في اللقاء ديكور المكان فقط، والغريب استخدام المذيع لكلمه حصار بدلًا من كلمه المقاطعة، أما باقي اللقاء فغير مهم بالنسبة لنا، (أسمع كلامك أصدقك أشوف عمايلك أستغرب)”.

محاوله جديده من الشيخ #المخلوع حمد بن جاسم لضرب العلاقة المميزه بين #الإمارات و #السعودية الجميل في اللقاء ديكور المكان فقط، والغريب استخدام المذيع لكلمه حصار بدلا من كلمه المقاطعه اما باقي اللقاء غير مهم بالنسبة لنا (اسمع كلامك اصدقك اشوف عمايلك استغرب) https://t.co/uUYhQxjpde — Abdulaziz Alsalman (@AI_Alsalman) September 17, 2018

وتساءل مغرد عبر حساب باسم “البروفيسور خميني الأخوان” عن سبب خوف قطر من مشروع “نيوم” السعودي، الذي جاء على لسان حمد بن جاسم خلال المقابلة، والداعي إلى تحذير قطر من هذا المشروع الاقتصادي الحيوي.

وقال المغرد: “خرج حمد بن جاسم في مقابلة تلفزيونية يخوفنا من مشروع نيوم وأنه يجب إيقافه! من ماذا يخاف حمد؟ هل لأنه مشروع جبار وعالمي، ويعتبر قويًا جدًا؟ أم لأنه يهدد حلم إسرائيل في المنطقة، وهذا من باب رد الجميل وتخفيف الضغط على إسرائيل، مثلما تفعل معهم كما قال في التسجيل الشهير؟”.