ردود لاذعة على تصريحات لحمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق

ردود لاذعة على تصريحات لحمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق

#إرم_نيوز

المصدر: إرم نيوز

أثارت تصريحات رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم آل ثاني، خلال المقابلة التي أجراها اليوم الإثنين، مع قناة “فرانس 24” الفرنسية، ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل.

وعبّر أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، عن اتفاقه مع حمد بن جاسم بعدم وجود حل قريب لأزمة بلاده، مؤكدًا أن المتآمرين لا يمكنهم إسداء النصيحة للسعودية وقيادتها.

وقال مغردًا: “أتفق مع الشيخ حمد بن جاسم في حديثه لقناة فرنسا ٢٤، بأن لا حلّ قريبًا لأزمة بلاده، ولا أعتقد أن صاحب شريط التآمر على السعودية في موقع يؤهله لإسداء النصائح للرياض وقيادتها، فشريط التآمر مع القذافي لن يطهره مطر العشرين عامًا”.

من جهته، قال المسؤول الإماراتي علي النعيمي معلقًا على المقابلة وموجهًا خطابه لحمد بن جاسم: “للعلم أصدق ما في هذا اللقاء أنك أصبت بخيبة أمل من سمو الامير محمد بن سلمان، لأنه حطم مؤامراتكم و انتصر لشرفاء العرب من المتطرفين وداعميهم أمثالك، ومهم أن أذكرك بأن معظم عائلة آل ثاني الكرام يكرهونك و يلقبونك بحرامي الدوحة، (وإذا تريد تتاكد) اسأل حمد بن خليفة”.

ووصف الناشط الإماراتي يعقوب الريسي رئيس وزراء قطر السابق بـ”الكرت المحروق”، مستعرضًا التناقض في الموقف القطري، إذ كانت الدوحة تدعم الثورات بالأمس، واليوم تتحدث عن استقرارها.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” معقبًا: “الكرت المحروق  بالأمس دعم ثورات الجحيم وحرق الدول، واليوم يتحدث عن استقرارها، بالأمس تآمر مع القذافي ضد السعودية، واليوم يتهم الإمارات والسعودية بالتآمر

وأضاف: “بالأمس كان في حضن المخابرات الغربية، واليوم يدّعي المظلومية وأنه مع أمن الخليج، بالأمس طبّع مع الصهاينة… الحروف لا تكفي!”.

وتعليقًا على المقابلة وما دار فيها، رأى الكاتب والإعلامي مشعل النامي أن حمد بن جاسم لا يزال ضمن النظام الحاكم، ولم يتراجع دوره عن السابق بعد تخليه عن منصبه”.

وقال: “أسلوب حمد بن جاسم في لقاءاته مع وسائل الإعلام يقول، إنه لايزال في السلطة وفي موقع لايقل فاعلية عن موقعه السابق”.

واعتبر المغرد عبدالعزيز السلمان أن تصريحات حمد بن جاسم تأتي كمحاولة جديدة لضرب العلاقات بين السعودية والإمارات.

وقال: “محاولة جديدة من الشيخ #المخلوع حمد بن جاسم لضرب العلاقة المميزه بين #الإمارات و#السعودية، الجميل في اللقاء ديكور المكان فقط، والغريب استخدام المذيع لكلمه حصار بدلًا من كلمه المقاطعة، أما باقي اللقاء فغير مهم بالنسبة لنا، (أسمع كلامك أصدقك أشوف عمايلك أستغرب)”.

 

وتساءل مغرد عبر حساب باسم “البروفيسور خميني الأخوان” عن سبب خوف قطر من مشروع “نيوم” السعودي، الذي جاء على لسان حمد بن جاسم خلال المقابلة، والداعي إلى تحذير قطر من هذا المشروع الاقتصادي الحيوي.

وقال المغرد: “خرج حمد بن جاسم في مقابلة تلفزيونية يخوفنا من مشروع نيوم وأنه يجب إيقافه! من ماذا يخاف حمد؟ هل لأنه مشروع جبار وعالمي، ويعتبر قويًا جدًا؟ أم لأنه يهدد حلم إسرائيل في المنطقة، وهذا من باب رد الجميل وتخفيف الضغط على إسرائيل، مثلما تفعل معهم كما قال في التسجيل الشهير؟”.

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