إحالة الإعلامي اللبناني سالم زهران إلى النيابة العامة عقب إساءته لأمير الكويت

أعلن النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية، سمير حمود، اليوم الإثنين، عن تحريك دعوى قضائية بحق الإعلامي، اللبناني سالم زهران، بجرم التحقير والقدح والذم بشخص أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في أحد اللقاءات عبر قناة المنار، وتعريض علاقة لبنان الخارجية للمخاطر.

وتم إحالة ملف الإعلامي اللبناني زهران إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، عقب الاستماع إلى إفادته أمام المحامي العام التمييزي، القاضية ميرنا كلاس، بشأن ما صرح به أثناء المقابلة التي أجرتها معه القناة قبل أيام، وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وكان الإعلامي اللبناني قد ذكر أن “أمير الكويت التقى بالرئيس الأمريكي الذي استدعاه أثناء رحلته إلى الولايات المتحدة مؤخرًا لمدة خمس دقائق وطلب منه إلغاء عقود موقعة مع الصين بقيمة 11 مليار دولار، والتوقيع مع شركات أمريكية عقودًا بقيمة 14 مليار دولار”.

وأثارت هذه التصريحات غضبًا عارمًا على المستوى الرسمي والشعبي في الكويت وبعض دول الخليج، حيث استنكر عدد كبير من النشطاء التصريحات ووصفوها بـ “المسيئة” و”الكاذبة”، وطالبوا بإغلاق مكتب قناة المنار وطرد مراسيلها من البلاد.

وكان عدد كبير من السياسيين والأحزاب اللبنانية قد أعلنوا رفضهم لأي إساءة إلى أمير الكويت والشعب الكويتي، مؤكدين عدم سماحهم لأي شيء أن يعكر صفو “العلاقات الأخوية” بين البلدين.

وفيما توصف العلاقات الكويتية اللبنانية بـ”الأخوية” و”المستقرة”، إلا أنها شهدت فتورًا في الأعوام الأخيرة بسبب “تدخلات حزب الله اللبناني في الشؤون الداخلية للكويت”، الأمر الذي دفع الكويت لتقديم احتجاج رسمي لدى لبنان قبل نحو عام اتهمت فيه حزب الله بتدريب 21 كويتيًا شيعيًا صدرت بحقهم أحكام نهائية بالسجن في شهر حزيران/ يونيو 2017 بتهمة تشكيل ما يعرف بـ “خلية العبدلي”، ما دفع مسؤولين لبنانيين لزيارات رسمية إلى البلد الخليجي لمعالجة القضية وتعزيز العلاقات.