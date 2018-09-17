ماذا قال أردوغان عن هدية الطائرة الفاخرة المقدمة من أمير قطر؟

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التقارير التي تحدثت عن تلقيه طائرة بوينغ يصل سعرها لحوالي نصف مليار دولار، كهدية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ونقلت وكالة بلومبيرغ الأمريكية عن أردوغان قوله اليوم، إن تركيا أبدت اهتمامها بشراء الطائرة من طراز بوينغ 747-8i والتي كانت معروضة للبيع بنحو 500 مليون دولار.

وقال: “عندما علم أمير قطر بالأمر، قرر التبرع بتلك الطائرة للرئاسة التركية مجانًا “.

وأضاف الرئيس التركي للصحفيين خلال رحلة عودته من أذربيجان، في مطلع الأسبوع “لن أحصل على نقود من تركيا. أقدم هذا هدية لتركيا”.

وقال أردوغان إن الطائرة تخضع الآن لإعادة الطلاء وبمجرد انتهاء ذلك “سنسافر بها. لكنكم ستستقلون طائرة مملوكة للجمهورية التركية.. ليست طائرتي”.

ولفتت الوكالة إلى أن تصريحات أردوغان جاءت ردًا على انتقادات المعارضة، بعد أن كشفت تقارير صحفية تركية استلامه الطائرة، وطالبت بكشف مصدرها، مشيرة إلى أن الطائرة تم إنتاجها عام 2012، وتتسع ل 76 راكبًا، إضافة إلى 18 من أفراد الطاقم.

وكانت وسائل إعلام تركية ذكرت، قبل يومين، أن تميم قدم الطائرة كهدية لحليفه أردوغان، وأنها تتسع لـ 400 راكب، تم تعديلها بشكل خاص، وتهيئتها لتقل 76 راكبًا فقط، مشيرة إلى أنه يوجد بها 7 غرف نوم وغرفة نوم للضيوف، وغرفة طبية.

ويوجد بمقدمة الطائرة قاعة استقبال رسمية وقاعة أخرى تتسع إلى 14 راكبًا، وغرفة اجتماعات بها مائدة عشاء طولها 6.2 متر، فيما يضم الطابق الأعلى من الطائرة قاعة استقبال وقمرة القيادة ومنطقة للطاقم.

وقد نشرت وسائل الإعلام صورًا للطائرة التي هبطت قبل يومين، في مطار صبيحة غوكتشان الدولي في مدينة إسطنبول، حيث سيتم طلاؤها وتجهيزها بشكل تام، قبيل الانضمام إلى أسطول الطائرات الرئاسية.