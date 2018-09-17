رجال من قبيلة الغفران يعرضون في جنيف “انتهاكات” النظام القطري بحقهم (فيديو)

عرض وفد من رجال قبيلة الغفران آل المر يوم الاثنين في جنيف الانتهاكات القطرية بحق أفراد القبيلة وذلك خلال لقائهم ممثلين عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

ونشر الإعلامي السعودي عبدالعزيز خميس ، الباحث في شؤون السياسية العربية وشؤون الشرق الأوسط ، عبر حسابه على ” توتير ” مقطع فيديو يظهر لقاء أفراد من رجال القبيلة مع ممثلين من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف .

رجال الغفران يلتقون برجال المفوضية السامية لحقوق الانسان في جنيف لعرض مظالمهم. pic.twitter.com/J33l4wYFU1 — عبد العزيز الخميس (@alkhames) September 17, 2018

كما استعرض ، جابر الغفراني المري وثائقه القطرية لرجال المفوضية والانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل الحكومة القطرية، وفقًا لمقطع فيديو آخر نشره الإعلامي السعودي .

جابر الغفراني المري يعرض وثائقه القطرية لرجال المفوضية. pic.twitter.com/caBwAeFRJf — عبد العزيز الخميس (@alkhames) September 17, 2018

كما روى طفل من القبيلة “يدعى محمد جابر العرق “الظلم الذي يتعرضون له والذي أصابهم نتيجة السياسيات القطرية التي تمارس بحقهم ، متمنيًا العودة إلى وطنه.

الطفل الغفراني محمد جابر العرق يلقي كلمة في مسؤولي المفوضية الأممية لحقوق الإنسان في جنيف، يتحدث عن حقه كطفل بالعودة لوطنه قطر. pic.twitter.com/kXSZnJYaB7 — عبد العزيز الخميس (@alkhames) September 17, 2018

يشار إلى أن قبيلة الغفران آل المر قدمت في أيلول / سبتمبر عام 2017 شكوى رسمية لدى الأمم المتحدة عبر المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف ضد ما يتعرضون له من ظلم وانتهاكات منذ عام 1996 من النظام القطري .

وتضمنت الشكوى التي قدمت آنذاك من خلال الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في جنيف ، شرح أبناء قبيلة الغفران أشكال تضررهم من “التعسفات القطرية في إسقاط الجنسية القطرية، وما رافق وتبع تلك الإجراءات الجائرة من التوقيف في المعتقلات و التعذيب و الفصل عن العمل والترحيل قسرًا ومصادرة الأملاك ومنعهم من العودة إلى وطنهم منذ عام 1996، حيث قامت السلطات القطرية بتوقيف واعتقال الكثير من أفراد قبيلة الغفران آل مرة، ومارست معهم أقسى طرق التعذيب بصورة وحشية، أدت في بعض الحالات إلى فقدان الذاكرة و اعتلالات نفسية رافقت المتضررين حتى وفاتهم، بالإضافة إلى أنه “في عام 2000 بدأت الحكومة القطرية بإسقاط الجنسية القطرية عن بعضهم، الذين ثبتت لدى السلطات القطرية براءتهم، ومن ثم تهجيرهم إلى الدول المجاورة ومنعهم من العودة إلى وطنهم، وفي عام 2005 أصدرت السلطات القطرية أمرًا بإسقاط الجنسية القطرية عن 6000 فرد من قبيلة الغفران شملت الأطفال والنساء والعجزة والموتى”.