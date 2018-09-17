سخرية لاذعة من قرار إغلاق محل بدعوى “بيع أصنام” في الكويت

ذكرت مصادر في الكويت أنه تم إغلاق محل يبيع المجسَّمات، وذلك على خلفية حملة أطلقها ناشطون انتقدوا فيها عمل المحل واصفين مجسَّماته بـ”الأصنام”.

وكتبت صفحة عضو المجلس البلدي رئيس لجنة محافظة حولي عبدالله مرزوق الرومي على “تويتر”: “تم إغلاق محل بيع المجسَّمات في # الكويت لانقبل مثل هذه المحلات في البلاد وهذا من أكبر المحرّمات والمنكرات حسب ما وصفه رجال الدين”.

عضو المجلس البلدي

رئيس لجنة محافظة حولي

عبدالله مرزوق الرومي

تم إغلاق محل بيع المجسمات في #الكويت

لانقبل مثل هذه المحلات في البلاد وهذا من اكبر المحرمات والمنكر حسب ما وصفه رجال الدين

#أصنام_في_الكويت pic.twitter.com/Hd4XOUVxUl — إعلاميه : عبدالله مرزوق الرومي (@abdullh_alroomi) September 16, 2018

ووثق مقطع فيديو متداول لرئيس لجنة حولي، عبدالله الرومي، إزالة التماثيل من واجهة المحل، بعد صدور القرار، لكن دون أن يذكر شيئًا عن إغلاقه.

#فيديو | بعد التداول الإعلامي حول قضية #اصنام_في_الكويت إزالة المجسمات وتواجد عضو المجلس البلدي عبدالله مرزوق الرومي. pic.twitter.com/A4i9IXze9h — منبر العوازم (@al_3awazim) September 17, 2018

وأكد الداعية عبدالرحمن النصار عبر حسابه في “تويتر”: “الحمدلله رب العالمين .. وشكرًا جزيلًا للإخوة المسؤولين .. تم إغلاق المحل”.

وأثارت القضية سجالًا واسعًا بين ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتدخَّل فيها عددٌ من الدعاة وعلماء الشريعة في البلاد، وذلك لما في “المجسَّمات” من اختلافات فقهيّة وآراء بين العلماء.

وتمَّ تداول القضيّة بشكل مكثّف عقب نشر أنباء من قبل بعض النشطاء تفيد “بقيام أحد المحلات في الكويت بصناعة مجسَّمات وتماثيل على هيئة البشر، من خلال تقنية عالية تخرج صورًا مجسمة لأي شخص للاحتفاظ بها كذكرى”؛ ما أثار حفيظة البعض تجاهها وتسميتها بـ“الأصنام”.

ورغم الإقرار من قبل المعترضين على صناعة هذه المجسَّمات بأنها للذكرى، إلا أن ذلك لم يمنعهم من المطالبة بالتدخّل الرسمي من قبل وزارة التجارة؛ خشية أن تصبح هذه المجسَّمات والتماثيل بعد سنوات “أصنامًا تُعبد مِن قبل البعض ووسيلة للشرك بالله”، على حد تعبيرهم.

واستنكرت شخصيات إعلامية ومثقفة وناشطون، عبر هاشتاغ #أصنام_في_الكويت في موقع التواصل “تويتر”، والذي ما زال يجذب متفاعلين عليه منذ بدء الحملة، قرار الإغلاق، وسخرت الإعلامية إيمان الحمود: “بعض الشيوخ يخشون علينا من عبادة الأصنام .. لكنهم يُعلّموننا عبادة الأحياء”.

بعض الشيوخ يخشون علينا من عبادة الأصنام ..

لكنهم يعلموننا عبادة الأحياء ‼️ #اصنام_في_الكويت — ايمان الحمود (@imankais1) September 17, 2018

وبدوره، سخر الإعلامي فهد الشيحة بالقول: “آخر صنم ضميته لمجموعة الأصنام اللي عندي .. كنت ادور صنم هبل ولا قرقر بس للاسف مالقيتهم”.

اخر صنم ضميته لمجموعة الاصنام الي عندي .. كنت ادور صنم هبل ولا قرقر بس للاسف مالقيتهم #أصنام_في_الكويت pic.twitter.com/QuADVFVwXL — فهد الشيحه Fahad Joestar (@Hyo_Joestar) September 16, 2018

وانتقدت الصحافية أروى الوقيان: “بلد تخاف من اْبواق معينة ولكنها لا تخاف من صوت الحق! لم ترضخ لمطالبنا برفع المنع عن الكتب، ولكنها تجاوبت بسرعة خيالية لإغلاق محل يجسد مجسمات ثلاثية الأبعاد تسميها اصنامًا ! بأي عصر نعيش ؟! هذا عصر الجاهلية دون أدني شك”.

وقال الوليد الدعجاني متأسفًا: “الصراحة نحن في عصر علمي بحت … الأصنام لن تعبد الإ عند أهل الوثنية فقط . الزمن لم يعد زمن عبادة الأوثان ولم يعد زمن الإلحاد .الموجة التي تضربنا الآن موجة اللادينية للأسف. وهذه مجسَّمات فنيّة لا أقل ولا أكثر”.

وعلق مقدم برنامج “مع حمد قلم”: “تم إغلاق المحل! لإرضاء فئة معيَّنه أعزائي هذا مجسَّم تذكاري مو صنم ينعبد # أصنام_في_الكويت هذا إرهاب فكري لازم نحط له حد.. الكويت بلد ديمقراطية وحرية، تتعايش فيها كل الأطياف والأفكار.. نرفض تحويلها لقندهار!”.

#اصنام_في_الكويت

خابينا عبالي ناصبين بوذا بساحة الصفاة..

اخر شي جهاز يسوي مجسمات 3D..

بالله هذا شكل صنم؟ هذا حتى بو اجهل يضحك لي شافه pic.twitter.com/rJlqO4gBPT — مع حمد قلم (@7amadQalam) September 15, 2018

بدورها، سخرت الفاشينيستا بيبي: “أنا أكبر صنم في بيتنا ما منّي أي فايدة”.

على سيرة الأصنام.. من أجمل التماثيل المنصوبة في العالم نصب علي ونينو: قصة حب أسطوري بين مسلم ومسيحية، فرقتهم الحياة وجمعهم الفن.#اصنام_في_الكويت pic.twitter.com/ORoiLedXHX — دلع المفتي???? (@dalaaalmoufti) September 16, 2018

الحين اصنام الي في بيتي شسوي فيهم يجوز ولا ما يجوز ????

#اصنام_في_الكويت pic.twitter.com/OX7cnyV3WD — عبدالله بوشهري (@3bood_boushehri) September 15, 2018

#اصنام_في_الكويت مكتبتي مع بعض أصنامي ، بكل صدق أشعر بالسعادة كل ما أراها،، وأريد زيادة عددها وملأ غرفتي بمثل هذه الأصنام لجميع المعتقدات والثقافات .. ❤️ pic.twitter.com/7woonr3viv — aziz.alghamdi (@aziz_almushrref) September 15, 2018

السلام عليكم هذا مشروعي ابيع آلهة-اصنام سوبر هيروز للي مهتم يتواصل معاي دايركت #اصنام_في_الكويت pic.twitter.com/hte9fGmYh2 — ????????H.shah???????? (@theShahnShah) September 15, 2018