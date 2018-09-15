كيف علق ضاحي خلفان على إهداء تميم طائرة “مستعملة” لأردوغان؟

سخر نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان من الهدية التي تلقّاها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وكتب خلفان في تغريدة مختصرة على حسابه في “تويتر”: “طائرة secand hand – مستعملة جداً …هدية تميم لاردوغان / لله يا محسنين”.

طائرة secand hand – مستعملة جدا …هدية تميم لاردوغان / لله يا محسنين. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 15, 2018

ومن المعروف أن الشحاذين يستخدمون تعبير “لله يا محسنين” لدى مد أياديهم لتلقي الإحسان من المارة.

وكان أمير قطر قد أهدى الرئيس التركي طائرة بيونغ من طراز (8-747)، وصفت بـ”القصر الطائر“، وتقدر قيمتها بنحو 400 مليون دولار.

وانضمت الطائرة، بحسب تقارير إعلامية، إلى الأسطول الحكومي التركي الذي يضم 11 طائرة.

وكان أردوغان قد أعرب عن اهتمامه بالطائرة إثر عرضها للبيع، بعد 3 سنوات فقط من شرائها، وهو ما دفع أمير قطر إلى إهدائها لحليفه تعبيرًا عن “الصداقة العميقة”.

وكانت قطر قد تعهدت في أغسطس/آب الماضي بدعم اقتصاد تركيا المضطرب من خلال ضخ استثمارات مباشرة بقيمة 15 مليار دولار، وسط تراجع حاد في قيمة الليرة التركية.

وينظر إلى التحالف التركي القطري على أنه “شراكة الأمر الواقع”، فهو ليس مبنيًا على خطط استراتيجية تقليدية تربط بين الدول، وإنما قائمة على “الارتجال والتباهي”، ويستهدف إحداث شرخ في الصف العربي، والخليجي، بصورة خاصة.