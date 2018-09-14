النائب الكويتي وليد الطبطبائي يثير الجدل بسبب تغريدة حول السعودية

أثارت تغريدة للنائب في مجلس الأمة الكويتي، وليد الطبطبائي، سجالًا حادًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تطرقه إلى المملكة العربية السعودية، من خلال وصفه بأن المملكة هي “ملك للأمة وليست ملك العائلة الحاكمة”.

وقال الطبطبائي في تغريدته: “ # السعودية بلاد الحرمين ومنبع # الإسلام وأي تهديد أو عبث بأمنها واستقرارها وتماسك مؤسساتها، التي هي ملك الأمة وليست لعائلة حاكمة أو جهات نافذة، هو أمر عواقبه وخيمة ولنا عبرة بما يجري حولنا.. وأي نقد أو نصيحة يجب أن يراد منها فقط الصالح العام لا أن تكون بغرض تهييج الناس وإثارة البلبلة”.

#السعودية بلاد الحرمين ومنبع #الاسلام وأي تهديد أو عبث بأمنها واستقرارها وتماسك مؤسساتها التي هي ملك الأمة وليست لعائلة حاكمة أو جهات نافذة هو أمر عواقبه وخيمة ولنا عبرة بما يجري حولنا..

وأي نقد أو نصيحة يجب أن يراد منها فقط الصالح العام لا ان تكون بغرض تهييج الناس واثارة البلبة. — وليد الطبطبائي (@Altabtabie) September 14, 2018

ولاقت التدوينة انتقادات لاذعة من قبل نشطاء خليجيين وعرب عقب وقت قصير من نشرها، حيث وصفها البعض بـ”المتناقضة ومحاولة دس السم في العسل ودليل إفلاس”، مؤكدين أن “السعودية هي ملك للشعب السعودي والعائلة الحاكمة، والتي هي جزء من الشعب السعودي”.

ورد المدوِن السعودي البارز منذر آل الشيخ مبارك على تدوينة الطبطبائي، بأن السعودية ليست ملكًا للأمة ولها أسرة مالكة، حيث قال: “والله لم يخب ظني وأذكر عندما قال لي أحدهم إن له موقفًا إيجابيًا من السعودية قلت من لم يسعد بلده #الكويت لن يسعدنا!! السعودية ليست ملكًا للأمة بل لها أسرة مالكة !! المؤسسات والجهات متماسكة، لم ولن تتعرض لمن يعبث بأمنها !! أما النقد فلا يحق لأحد أن يتدخل في شؤوننا”.

والله لم يخب ظني وأذكر عندما قال لي أحدهم أن له موقف ايجابي من السعودية قلت من لم يسعد بلده #الكويت لن يسعدنا!!

السعودية ليست ملك للأمة بل لها أسرة مالكة !!

المؤسسات والجهات متماسكة لم ولن تتعرض لمن يعبث بأمنها !!

أما النقد فلايحق لأحد أن يتدخل في شؤونناhttps://t.co/0Ffy0vFMP8 — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) September 14, 2018

وكتب الإعلامي السعودي مفرح الشقيقي: “لاحظوا التالي: ملك الأمة وليست لعائلة – عواقبه وخيمة محاولة فاشلة لتمرير رسالة غبية أيضًا، واستخدام العاطفة الدينية فيها بغرض التشويه ثم لاحظوا هذه الجملة: “وأي نقد أو نصيحة يجب أن يراد منها فقط الصالح العام” مَن أنت أصلًا حتى تنصح أو تنتقد السعودية”.

لاحظوا التالي :

– ملك الأمة وليست لعائلة

– عواقبه وخيمة

محاولة فاشلة لتمرير رسالة غبية أيضاً واستخدام العاطفة الدينية فيها بغرض التشويه

ثم لاحظوا هذه الجملة :

– "وأي نقد أو نصيحة يجب أن يراد منها فقط الصالح العام"

مَن أنت أصلاً حتى تنصح أو تنتقد السعوديةhttps://t.co/x2QjYguPGY — مفرح الشقيقي (@Mofareh5) September 14, 2018

وعلّق حساب (فيلسوف في زمن قل فيه العقلاء) والذي يضع صورة أمير الكويت صورة شخصية لحسابه: “وايد قاعد تتلزق هالأيام بس عبارة ليست لعائلة حاكمة خربت عليك. المهم متى راح تنفذ القانون وتسلم نفسك للعدالة اللي مدحتها كذا مرة في عدة أحكام”.

وايد قاعد تتلزق هالايام بس عبارة ليست لعائلة حاكمة خربت عليك. المهم متى راح تنفذ القانون وتسلم نفسك للعدالة اللي مدحتها كذا مرة في عدة احكام — فيلسوف في زمن قل فيه العقلاء (@Z0ES4kX2VsDu1HK) September 14, 2018

وبعد موجة الانتقادات اللاذعة، بادر النائب الطبطبائي للرد على منتقديه موضحًا تغريدته بأخرى ومستغربًا من بعض الردود، حيث قال: “أستغرب كيف يتم تفسير تغريدتي بغير مقصدها الواضح.. أنا أقصد بأن الهجوم على #السعودية منه ما يكون قصده هدم هذه الدولة وهدم مؤسساتها التي هي ملك الشعب السعودي قبل أن تكون ملك الأسرة الحاكمة، فلا يكون هناك إصلاح إذا كان القصد هدم هذه الدولة والتي هي منبع الإسلام وبلاد الحرمين”.

استغرب كيف يتم تفسير تغريدتي بغير مقصدها الواضح..

انا اقصد بأن الهجوم على #السعودية منه مايكون قصده هدم هذه الدولة وهدم مؤسساتها التي هي ملك الشعب السعودي قبل ان يكون ملك الاسرة الحاكمة

فلا يكون هناك اصلاح إذا كان القصد هدم هذه الدولة والتي هيى منبع الاسلام وبلاد الحرمين https://t.co/ZrE47A6r6Z — وليد الطبطبائي (@Altabtabie) September 14, 2018

ورغم محاولة الطبطبائي تفسير تدوينته وتوضيحه بأنه قد تم فهمها بعيدًا عن مقصدها الواضح، إلا أن ذلك زاد من حدة الانتقادات التي وصفت رده الثاني بـ “محاولة زرع الفوضى وفصل الأسرة الحاكمة عن الشعب السعودي”.

ورغم الانتقادات والتفسيرات المختلفة، فقد لاقت التدوينة المثيرة للجدل تفسيرًا مختلفًا عند آخرين وصفوا النائب بـ”المدافع عن الثوابت والدين والتوحيد”، ومن بينهم المدونة نورة الظفيري التي كتبت: “أظن يقصد المملكة كبيرة جدًا بحجم مكانتها في العالم الإسلامي، فإذا رست السعودية رسا الإسلام، فهي دولة التوحيد والسند والعضد المتين للمسلمين، لِمَ يظن بعضنا ببعض سوءًا، ما هكذا تورد الإبل يا إخوان نحن جميعًا ضد عدو الدين والتوحيد قال تعالى ( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم)”.

أظن يقصد المملكة كبيرة جداً بحجم مكانتها في العالم الإسلامي فإذا رست السعودية رسى الإسلام فهي دولة التوحيد والسند والعضد المتين للمسلمين ، لما يظن بعضنا ببعض سوء ، ما هكذا تورد الأبل يا أخوان نحن جميعاً ضد عدو الدين والتوحيد قال تعالى ( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم) — نورة الظفيري (@KWTnoura3) September 14, 2018

يذكر أن الطبطبائي يواجه حكمًا بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة، برفقة نواب ونشطاء آخرين في قضية اقتحام مجلس الأمة الكويتي، التي صدر فيها حكم في شهر تموز/ يوليو الماضي.