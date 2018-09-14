قرقاش: معنويات الحوثي في الحضيض

اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن معنويات الميليشيات الحوثية حاليًا في الحضيض، مجددًا أنه لا يزال على قناعة بأن تحرير الحديدة هو مفتاح الحل في اليمن.
وتحدث قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” عن غياب جماعة الحوثي عن مشاورات جنيف، قائلًا إن ذلك حمله ثمنًا باهظًا يدفعه في الميدان خسارة تلو الأخرى.
تُحقق عمليات الحديدة الحالية أهدافها بنجاح ومعنويات الحوثي في الحضيض والخسائر في صفوفه كبيرة جدا والطوق المحيط به يكتمل، غيابه عن مشاورات جنيف له ثمن باهظ يدفعه في الميدان خسارة تلو الأخرى. مازلنا على قناعة أن تحرير الحديدة مفتاح الحل في اليمن.
— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) September 14, 2018