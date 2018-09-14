قرقاش: معنويات الحوثي في الحضيض

قرقاش: معنويات الحوثي في الحضيض

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية قال إن تحرير الحديدة هو مفتاح الحل في اليمن

المصدر: فريق التحرير

اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن معنويات الميليشيات الحوثية حاليًا في الحضيض، مجددًا أنه لا يزال على قناعة بأن تحرير الحديدة هو مفتاح الحل في اليمن.

وتحدث قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” عن غياب جماعة الحوثي عن مشاورات جنيف، قائلًا إن ذلك حمله ثمنًا باهظًا يدفعه في الميدان خسارة تلو الأخرى.

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