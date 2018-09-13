“القصر الطائر” .. هدية تميم لأردوغان تثير الجدل في تركيا (صور)

كشفت تقارير إعلامية تركية أخيرًا عن إهداء أمير قطر تميم بن حمد آل خليفة طائرة عملاقة طراز “بوينغ 8-747” للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا في المجتمع التركي.

وذكرت صحيفة “أحوال” التركية أن الطائرة، التي تشبه “القصر الطائر”، ستنضم إلى أسطول الطائرات التابعة للرئاسة التركية، في حين أكد موقع Kokpit.aero أن الطائرة وصلت مطار “صبيحة” في إسطنبول أمس الأربعاء.

وبحسب الصحيفة التركية فقد ظهرت هذه الطائرة للعلن في أول مرة عام 2012 وتم تصنيعها بمعايير عالية الجودة والرقي وتبلغ قيمتها حوالي نصف مليار دولار وتخضع لمعيار “Very VIP”، علمًا أن الطائرة وصلت إلى قطر في العام 2015.

وتضم الطائرة 76 مقعدًا و7 غرف نوم وقاعتين للاستقبال، وكانت معروضة للبيع بسعر 400 مليون دولار تقريبًا، قبل 3 سنوات فقط، عندما اشترتها قطر في عام 2015.

وأثارت الهدية القطرية للرئيس التركي غضب المعارضة في البلاد بسبب التكاليف الباهظة التي ستتكبدها خزينة الدولة التركية جرّاء أعمال الصيانة للطائرة، وفقًا لما ذكرته الصحيفة التركية.

تأتي تلك الأنباء في ظل حالة من التدهور الاقتصادي الذي تشهده تركيا وعملتها، وسط إجراءات تقشف أعلنتها الحكومة أخيرًا، وبالتزامن مع تصنيف متراجع لتركيا من قبل وكالات التصنيف الائتماني.

وأظهرت بيانات من البنك المركزي التركي أخيرًا أن حيازات الأفراد والمؤسسات التركية من النقد الأجنبي هبطت إلى 152.8 مليار دولار في الرابع والعشرين من أغسطس، مقارنة مع 159.9 مليار دولار في العاشر من الشهر نفسه.

وأظهرت البيانات -أيضًا- أن إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي تراجع إلى 72.9 مليار دولار من 79.1 مليار دولار.